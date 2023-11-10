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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231110/stoltenberg-ukraynaya-askeri-yardim-saglamak-natonun-cikarina-1077279250.html
Stoltenberg: Ukrayna’ya askeri yardım sağlamak NATO’nun çıkarına
Stoltenberg: Ukrayna’ya askeri yardım sağlamak NATO’nun çıkarına
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamaya devam etmenin NATO ittafının çıkarına olduğunu belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:46+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin söz verdikleri gibi Ukrayna’ya askeri yardım sağlamaya devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, “Çünkü bunu yapmak bizim çıkarımıza” dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısında, “Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş bir yardım sağladık. Müttefiklerin bunu sürdüreceğinden eminim. Sadece Vilnius Zirvesi'nde söz verdiğimiz için değil, aynı zamanda bunu yapmak bizim çıkarlarımıza da uygun olduğu için” ifadesini kullandı.Stoltenberg: Rusya güvenliğimizi tehlikeye atıyor“Rusya, silah kontrolünü tamamen hiçe sayarak güvenliğimizi tehlikeye atıyor” diyen Stoltenberg, “Rusya bu hafta Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan çıktı. Böylelikle silah kontrolüyle ilgili tüm büyük anlaşmalardan çıkmış oldu” diye ekledi.NATO Genel Sekreteri, “Bütün bunlar dünyayı daha tehlikeli hale getiriyor ve NATO’nun güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor. NATO liderleri savunmamızı güçlendirme konusunda anlaştı” diye konuştu.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO’nun nihayet Batı’nın kolektif saldırganlığının bir aracı haline geldiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231110/orban-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamayi-abdnin-talimatiyla-reddetti-1077275870.html
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Stoltenberg: Ukrayna’ya askeri yardım sağlamak NATO’nun çıkarına

17:46 10.11.2023 (güncellendi: 18:31 10.11.2023)
© Sputnik / SERGEI SUPINSKYUkrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg
Ukrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© Sputnik / SERGEI SUPINSKY
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamaya devam etmenin NATO ittafının çıkarına olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin söz verdikleri gibi Ukrayna’ya askeri yardım sağlamaya devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, “Çünkü bunu yapmak bizim çıkarımıza” dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısında, “Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş bir yardım sağladık. Müttefiklerin bunu sürdüreceğinden eminim. Sadece Vilnius Zirvesi'nde söz verdiğimiz için değil, aynı zamanda bunu yapmak bizim çıkarlarımıza da uygun olduğu için” ifadesini kullandı.

Stoltenberg: Rusya güvenliğimizi tehlikeye atıyor

Rusya, silah kontrolünü tamamen hiçe sayarak güvenliğimizi tehlikeye atıyor” diyen Stoltenberg, “Rusya bu hafta Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan çıktı. Böylelikle silah kontrolüyle ilgili tüm büyük anlaşmalardan çıkmış oldu” diye ekledi.
NATO Genel Sekreteri, “Bütün bunlar dünyayı daha tehlikeli hale getiriyor ve NATO’nun güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor. NATO liderleri savunmamızı güçlendirme konusunda anlaştı” diye konuştu.
Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO’nun nihayet Batı’nın kolektif saldırganlığının bir aracı haline geldiğini söylemişti.
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