https://sputniknews.com.tr/20231110/orban-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamayi-abdnin-talimatiyla-reddetti-1077275870.html

Orban: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı ABD'nin talimatıyla reddetti

Orban: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı ABD'nin talimatıyla reddetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Mart 2022'de İstanbul'da Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı ABD'den gelen talimatla reddettiğini bildiklerini... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T16:36+0300

2023-11-10T16:36+0300

2023-11-10T17:11+0300

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Macar Kossuth radyosuna konuşan Orban, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in daha önce Mart 2022'deki Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında dile getirdiği sözlerin diplomasi dünyasında iyi bilindiğini, ancak bunların Alman yetkililer tarafından resmi olarak doğrulanmadığını anımsattı.Macaristan'ın da çeşitli raporlardan ve istihbarat kaynaklarından Mart 2022'de İstanbul'da yapılan kapalı görüşmelerde 'anlaşma sağlandığını' bildiğini anlatan Orban, ancak Ukraynalıların ABD'nin talimatıyla bu anlaşmayı imzalamaktan vazgeçtiğini de bildiklerinin altını çizdi.Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kiev'in İstanbul'daki görüşmede Rusya'yla barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ancak ABD'nin baskısı nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etmişti.Rusya ve Ukrayna heyetleri, son olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da masaya oturmuş ve Ukrayna tarafı, kendisine sunulan taslak anlaşmayı büyük oranda kabul etmişti. Ancak daha sonra Kiev, Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşmış ve görüşmeleri çıkmaza sürükleyerek müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa giden yolun Kiev ve kolektif Batı tarafından tamamen tıkandığını, bundan dolayı Ukrayna'yla müzakereler için bir emare bulunmadığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/macaristan-basbakani-orban-kazakistani-evi-olarak-adlandirdi-1077003181.html

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