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https://sputniknews.com.tr/20231102/macaristan-basbakani-orban-kazakistani-evi-olarak-adlandirdi-1077003181.html
Macaristan Başbakanı Orban, Kazakistan'ı evi olarak adlandırdı
Macaristan Başbakanı Orban, Kazakistan'ı evi olarak adlandırdı
İkili işbirliğinin genişletilmesini görüşmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetlisi olarak Astana'ya resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T20:38+0300
2023-11-02T20:38+0300
dünya
kazakistan
macaristan
viktor orban
kasım cömert tokayev
rusya
türkiye
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile genişletilmiş formatta düzenlenen görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Eve dönmek her zaman güzeldir. Bu bölgede sizinle tarihi bağlarımız var. Ve başarılarınızdan da çok mutluyuz. Bir akrabayla her şey yolunda gittiğinde bu bizim için de iyi. Tüm ailenin iyi olması bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.Kardeş halklarla bölgesel ve uluslararası güvenliği ele almanın önemli olduğunu kaydeden Orban, konuşmasında, “Artık güvenlik açısından istikrarsız bir dönemden geçiyoruz. Bu konuları dostlarla, kardeş halklarla tartışmak çok önemli. Sadece ekonomik konular değil, güvenlik konularını da ele almak çok önemli" ifadelerine yer verdi.Orban’ın bu açıklamaları sonrası söz alan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orban’a dönerek, “Kazakistan sizin anavatanınız diyebiliriz” diye konuşurken, “Çünkü sizin kökünüz burasıdır. Siz de Kıpçaklara çok yakınsınız. Kazaklar bu gerçeği çok iyi biliyor. Dolayısıyla size çok minnettarız. Ziyaretiniz bizim için çok önemli” diye karşılık verdi.Tokayev, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğine ivme kazandıracağını umduğuna vurgu yaparken, Kazaklar ve Macarların köklü geleneklere sahip akraba halklar olduğunun altını çizdi.Orban'a Dostluk NişanıKazakistan Cumhurbaşkanı, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı Macaristan Başbakanı Orban'ı Dostık (Dostluk) Nişanı ile ödüllendirirken, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Halklarımız arasındaki yakın dostluk bağlarını ve karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmedeki olağanüstü rolünüzü dikkate alarak, sizi Dostyk Nişanı ile ödüllendirmeye karar verdim. Bu, dost halkların birliğine derin saygının sembolüdür” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazakistan'a geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Astana'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak. Bu toplantıda Orban da yer alacak.Dönem Başkanlığı'nın, Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede, liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20231101/fahrettin-altundan-8-ulkede-yayinlanan-turkiye-yuzyili-makalesi-telafi-degil-terakki-devri-1076969600.html
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kazakistan, macaristan, viktor orban, kasım cömert tokayev, rusya, türkiye, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Macaristan Başbakanı Orban, Kazakistan'ı evi olarak adlandırdı

20:38 02.11.2023
© AP Photo / Stanislav FilippovKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Stanislav Filippov
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İkili işbirliğinin genişletilmesini görüşmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetlisi olarak Astana'ya resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Kazaklar ve Macarların ortak tarihi kökenleri olduğunu hatırlatarak, “Eve dönmek her zaman güzeldir” diye konuştu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile genişletilmiş formatta düzenlenen görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Eve dönmek her zaman güzeldir. Bu bölgede sizinle tarihi bağlarımız var. Ve başarılarınızdan da çok mutluyuz. Bir akrabayla her şey yolunda gittiğinde bu bizim için de iyi. Tüm ailenin iyi olması bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Kardeş halklarla bölgesel ve uluslararası güvenliği ele almanın önemli olduğunu kaydeden Orban, konuşmasında, “Artık güvenlik açısından istikrarsız bir dönemden geçiyoruz. Bu konuları dostlarla, kardeş halklarla tartışmak çok önemli. Sadece ekonomik konular değil, güvenlik konularını da ele almak çok önemli" ifadelerine yer verdi.
Orban’ın bu açıklamaları sonrası söz alan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orban’a dönerek, “Kazakistan sizin anavatanınız diyebiliriz” diye konuşurken, “Çünkü sizin kökünüz burasıdır. Siz de Kıpçaklara çok yakınsınız. Kazaklar bu gerçeği çok iyi biliyor. Dolayısıyla size çok minnettarız. Ziyaretiniz bizim için çok önemli” diye karşılık verdi.
Tokayev, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğine ivme kazandıracağını umduğuna vurgu yaparken, Kazaklar ve Macarların köklü geleneklere sahip akraba halklar olduğunun altını çizdi.

Orban'a Dostluk Nişanı

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı Macaristan Başbakanı Orban'ı Dostık (Dostluk) Nişanı ile ödüllendirirken, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Halklarımız arasındaki yakın dostluk bağlarını ve karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmedeki olağanüstü rolünüzü dikkate alarak, sizi Dostyk Nişanı ile ödüllendirmeye karar verdim. Bu, dost halkların birliğine derin saygının sembolüdür” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazakistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Astana'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak. Bu toplantıda Orban da yer alacak.
Dönem Başkanlığı'nın, Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede, liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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