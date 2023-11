Fahrettin Altun'dan 8 ülkede yayınlanan 'Türkiye Yüzyılı' makalesi: 'Telafi değil, terakki devri'

"Bununla birlikte, ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendireceğiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak, dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdüreceğiz. Vatan topraklarının her karışında huzuru geliştirecek ve kalkınma iradesini milletimizin de desteğiyle yükselteceğiz. Her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturacağız. Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, 'telafi değil, terakki devri' haline dönüştürmekte kararlıyız. Bu motivasyonla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda bir üst seviyeye taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaktan geri kalmayacağız."