https://sputniknews.com.tr/20231101/fahrettin-altundan-8-ulkede-yayinlanan-turkiye-yuzyili-makalesi-telafi-degil-terakki-devri-1076969600.html

Fahrettin Altun'dan 8 ülkede yayınlanan 'Türkiye Yüzyılı' makalesi: 'Telafi değil, terakki devri'

Fahrettin Altun'dan 8 ülkede yayınlanan 'Türkiye Yüzyılı' makalesi: 'Telafi değil, terakki devri'

İletişim Başkanı Altun, kaleme aldığı ve 8 ülkenin medyasında yayımlanan makalesinde, Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, 'telafi değil... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:43+0300

2023-11-01T16:43+0300

2023-11-01T16:46+0300

fahrettin altun

türkiye

türkiye yüzyılı

makale

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, 'İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı' makalesi, Katar merkezli Al Jazeera, Japonya’nın Mainichi, Bosna Hersek’in Oslobodjenje, Çin’in Sina ve Sohu, Özbekistan Devlet Ajansı UZA ile Halk Sözü, Kuzey Kıbrıs'ın, Vatan ve Halkın Sesi gazeteleri, Türkmenistan’da News Central Asia, Kazakistan'ın Egemen Kazakistan gazetesi, devlet ajansı BAQ ile el.kz internet sitesinde ve Azattyq Ruhy gazetesinde yayımlandı.Makalesinde 100 yıl önce Türk milletinin, Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığını topyekun tarihe gömmek isteyenler karşısında Çanakkale veya Kut'ül Amare'de olduğu gibi uzunca bir süredir devam eden savaşların ardından Milli Mücadele'yi başlattığını ve zafere ulaştırdığını belirten Altun, "Bağımsızlık ruhu ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir" ifadesini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanıyla eğitimden ekonomiye kapsamlı bir yeniden diriliş dönemi başladığına işaret eden Altun, Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan pek çok başarısının temellerinin bu dönemde atıldığını bildirdi.Tarım, endüstri, eğitim, sağlık, ulaşım, demokratik hak ve özgürlükler ve yaşam standartlarını yükseltecek birçok alanda Türk milletinin ve devletinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için seferber olunduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet mekanizmasında iki asırlık arayışa cevap verecek bir büyük reformun hayata geçirildiğini vurgulayan Altun, "Aktif ve aksiyon alan güvenlik politikası ile girişimci ve insani dış politika anlayışına geçilerek devletimizin gücü, bayrağımızın şanı ve milletimizin itibarı yükseltildi." ifadesini kullandı.'Takip eden değil, takip edilen ülke'Türkiye’nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alandaki başarısının kolayca elde edilmediğini ifade eden ve küresel yönetim ve ekonomi sistemini kökünden sarsan salgın ve savaşlar yaşanırken Türkiye'nin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verildiğini belirten Altun, sınırlara saldıran ve Türk milletinin can ve mal güvenliğine yönelen nice tehditle mücadele edildiğini ifade etti.Altun, şöyle devam etti:Dünyanın dönüşüm yaşadığı, yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir atmosferde gerçekleşen Cumhuriyet'in yıl dönümünün devletin ikinci asrının başlangıcının ötesinde anlam taşıdığını vurgulayan Altun, bu anlayışla Cumhuriyet'i siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayali kurulan seviyeye çıkaracak atılımın adının 'Türkiye Yüzyılı' konulduğunu belirtti.'Türkiye Yüzyılı'"Bu atılım ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır" ifadesini kullanan Altun, Türkiye Yüzyılı programıyla Cumhuriyet'in 100. yılına daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girildiğini aktardı.Bu doğrultuda ülkenin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımlarını koruyacaklarını bildiren Altun, şunları kaydetti:Türkiye'nin tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılı geride bıraktıklarını dile getiren Altun, makalesini, İstiklal Harbi'nin başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri minnet ve rahmetle yad ederek tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231030/cumhuriyetin-100-yilinda-anitkabirde-rekor-ziyaretci-sayisi-aciklandi-1076885291.html

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