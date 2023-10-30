https://sputniknews.com.tr/20231030/cumhuriyetin-100-yilinda-anitkabirde-rekor-ziyaretci-sayisi-aciklandi-1076885291.html
Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de rekor: Ziyaretçi sayısı açıklandı
Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de rekor: Ziyaretçi sayısı açıklandı
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T13:44+0300
2023-10-30T13:44+0300
2023-10-30T13:44+0300
yaşam
anıtkabir
mustafa kemal atatürk
ankara
rekor
ziyaretçi
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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231029/soloturkten-anitkabir-uzerinde-ozel-ucus-gosterisi-1076843595.html
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anıtkabir, mustafa kemal atatürk, ankara, rekor, ziyaretçi
anıtkabir, mustafa kemal atatürk, ankara, rekor, ziyaretçi
Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de rekor: Ziyaretçi sayısı açıklandı
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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."