https://sputniknews.com.tr/20231109/erdogan-filistindeki-catisma-hepimizin-yuregini-dagladi-1077225168.html
Erdoğan'dan Gazze tepkisi: '11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz'
Erdoğan'dan Gazze tepkisi: '11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan "11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz." dedi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T11:35+0300
2023-11-09T11:35+0300
2023-11-09T11:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ekonomi
recep tayyip erdoğan, ekonomi
Erdoğan'dan Gazze tepkisi: '11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz'
11:35 09.11.2023 (güncellendi: 11:46 09.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
Filistin'deki çatışma hepimizin yüreğini dağladı.
Batı, ateşkes çağrısı dahi yapmayacak acziyette.
11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz.