https://sputniknews.com.tr/20231105/malezya-basbakani-gazzedeki-yikimi-hirosimaya-benzetti-1077089985.html

Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti

Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkımı Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı hasara benzetti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T12:49+0300

2023-11-05T12:49+0300

2023-11-05T12:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

hiroşima

atom bombası

malezya

abd

ingiltere

hamas

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Kuala Lumpur'da yaptığı toplantı sonrasında düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bölgede barışı destekleme ve insani yardım sağlama konusundaki kararlılığından dolayı Kişida'ya teşekkür ederken, “Gazze'nin bombalanmasından doğan hasar, II. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasının verdiği hasarı aştı” ifadelerini kullandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını her platformda sert bir şekilde eleştiren Malezya, İsrail ordusunun Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve Filistin İçişleri Bakanlığı'na göre 400'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınarken, bu saldırıların kasıtlı olduğuna inanıyor.Yakın zamanda sosyal medya platformu X'ten yaptığı video paylaşımda konuşan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in ABD, İngiltere ve diğer eski emperyalist ulusların desteğiyle, ‘insanlığa karşı en kötü suçları’ işlediğini söylemişti.Mahathir, sömürgeci olmakla suçladığı İsrail'in ‘ABD, İngiltere ve diğer eski emperyalist ulusların desteğiyle, insanlığa karşı en kötü suçları ahlaksızca ve cezasız bir şekilde işlediğini’ vurguladı.İngiltere'nin sömürge geçmişi ile İsrail'in Filistin'de yaptıklarını karşılaştıran Mahathir, "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Yapılanlar, (İngilizlerin ve diğer emperyalist ulusların) imparatorluklarında yaşayan halklara uygulananan yalnızca bir uzantısı veya kopyasıdır" ifadelerini kullandı.Mahathir, Hamas'ın kuruluşunun ve 7 Ekim'deki saldırısının İsrail'in soykırımının ve bunun Batı'nın özellikle de ABD'nin onayını almasının doğrudan sonucu olduğuna işaret ederek, "Her birinin elinde kan vardı. Ve artık daha fazlasını arzuluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Eski Başbakan Mahathir, "İsrail'i destekleyenler, aileleri ve çocuklarının öldürülmelerine, tecavüze uğramalarına, hapsedilmeleri ve işkenceye uğramalarına şahit olan Filistinlilerden ne bekliyorlar?" ifadesini kullanarak, İsrail'in işgalci, işgalcilerin ise kötü, işgalcilere karşı mücadele edenlerin de (Filistinliler) kahraman olduğunu savundu.İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, Japonya'nın teslim olmasını hızlandırmak amacıyla Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atan ABD, ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihe geçmişti.Hiroşima'ya atılan bombanın patlaması sonucu bir günde çeşitli tahminlere göre 70 bin ila 100 bin Japon yaşamını yitirirken, hastanelerde yaralardan ve radyasyona maruz kalmaktan ölenler nedeniyle 1945 yılı sonunda mağdur sayısı 140 bine çıktı.Japonya’da bugüne kadar bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 350 bini aştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/obama-filistin-israil-catismasinda-kimsenin-eli-temiz-degil-1077088358.html

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gazze

hiroşima

malezya

abd

ingiltere

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israil, filistin, gazze, hiroşima, atom bombası, malezya, abd, ingiltere, hamas