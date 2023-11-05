https://sputniknews.com.tr/20231105/obama-filistin-israil-catismasinda-kimsenin-eli-temiz-degil-1077088358.html
Obama: Filistin-İsrail çatışmasında kimsenin eli temiz değil
Obama: Filistin-İsrail çatışmasında kimsenin eli temiz değil
Eski ABD Devlet Başkanı Obama, Filistin-İsrail çatışmasında hiç kimsenin elinin temiz olmadığına vurgu yaparken, herkesin ‘bir dereceye kadar suç ortağı’... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T11:09+0300
2023-11-05T11:09+0300
2023-11-05T11:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
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gazze şeridi
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joe biden
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X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) yayınlanan Pod Save America ile yaptığı röportajda Orta Doğu’da süren gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski ABD Başkanı Barack Obama, “Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktu” ifadelerini kullanırken, “Öte yandan işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin kabul de edilemez olduğu bir gerçek” diye vurguladı.Obama, Filistinli militanların saldırısıyla sivillerin hiçbir ilgisinin olmadığına değinirken, Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek için tüm bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, “Orada hiç kimsenin eli temiz değil. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız” itirafında bulundu.Röportajın ardından Obama, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasını eski başkanın izlediği politikaların sonucu olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu (RJC) tarafından eleştirilere maruz kalırken, koalisyon, Obama'yı ‘İsrail'e yönelik saldırıyı’ meşrulaştırmakla suçladı.Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu tarafından Obama’nın demeçlerine yanıt niteliği taşıyan açıklamada, “Şu anki savaşın sorumlusu Hamas'tır. ABD, Hamas'ın hem İsraillilere hem de Gazzelilere zarar verme becerisini sona erdirmeye çalışan İsrail'i tam olarak desteklemelidir. Ama bunun yerine Obama kalkmış İsrail'i suçluyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231024/obama-israilin-gazzedeki-eylemleri-kendisine-yonelik-kuresel-destegi-erozyona-ugratabilir-1076659967.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, obama, biden
Obama: Filistin-İsrail çatışmasında kimsenin eli temiz değil
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Eski ABD Devlet Başkanı Obama, Filistin-İsrail çatışmasında hiç kimsenin elinin temiz olmadığına vurgu yaparken, herkesin ‘bir dereceye kadar suç ortağı’ olduğunu söyledi.
X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) yayınlanan Pod Save America ile yaptığı röportajda Orta Doğu’da süren gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski ABD Başkanı Barack Obama, “Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktu” ifadelerini kullanırken, “Öte yandan işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin kabul de edilemez olduğu bir gerçek” diye vurguladı.
Obama, Filistinli militanların saldırısıyla sivillerin hiçbir ilgisinin olmadığına değinirken, Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek için tüm bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, “Orada hiç kimsenin eli temiz değil. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız” itirafında bulundu.
Röportajın ardından Obama, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasını eski başkanın izlediği politikaların sonucu olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu (RJC) tarafından eleştirilere maruz kalırken, koalisyon, Obama'yı ‘İsrail'e yönelik saldırıyı’ meşrulaştırmakla suçladı.
Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu tarafından Obama’nın demeçlerine yanıt niteliği taşıyan açıklamada, “Şu anki savaşın sorumlusu Hamas'tır. ABD, Hamas'ın hem İsraillilere hem de Gazzelilere zarar verme becerisini sona erdirmeye çalışan İsrail'i tam olarak desteklemelidir. Ama bunun yerine Obama kalkmış İsrail'i suçluyor
” ifadelerine yer verildi.