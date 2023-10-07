https://sputniknews.com.tr/20231007/pentagon-israile-halkini-korumak-icin-lazim-olacak-her-seyi-saglayacagiz-1076121821.html

Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız

Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin yaptığı açıklamada, Pentagon’un İsrail'e halkını savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağını belirtti. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T18:31+0300

2023-10-07T18:31+0300

2023-10-07T19:14+0300

dünya

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

israil

filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada Pentagon'un gelecek günlerde İsrail'in vatandaşlarını savunmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.Austin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve sivillere yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki günlerde Pentagon, İsrail'in sivilleri ayrım gözetmeyen şiddet ve terörizmden korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama yönünde çalışacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-savastayiz-ve-kazanacagiz--1076114188.html

israil

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, israil, filistin, israil-filistin sorunu