https://sputniknews.com.tr/20231007/pentagon-israile-halkini-korumak-icin-lazim-olacak-her-seyi-saglayacagiz-1076121821.html
Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız
Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin yaptığı açıklamada, Pentagon’un İsrail'e halkını savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağını belirtti. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T18:31+0300
2023-10-07T18:31+0300
2023-10-07T19:14+0300
dünya
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
israil
filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada Pentagon'un gelecek günlerde İsrail'in vatandaşlarını savunmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.Austin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve sivillere yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki günlerde Pentagon, İsrail'in sivilleri ayrım gözetmeyen şiddet ve terörizmden korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama yönünde çalışacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-savastayiz-ve-kazanacagiz--1076114188.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, israil, filistin, israil-filistin sorunu
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, israil, filistin, israil-filistin sorunu
Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız
18:31 07.10.2023 (güncellendi: 19:14 07.10.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin yaptığı açıklamada, Pentagon’un İsrail'e halkını savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada Pentagon'un gelecek günlerde İsrail'in vatandaşlarını savunmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.
Austin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve sivillere yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki günlerde Pentagon, İsrail'in sivilleri ayrım gözetmeyen şiddet ve terörizmden korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama yönünde çalışacak” ifadelerini kullandı.