https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakani-blinken-yeniden-israilde--1076397227.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yeniden İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yeniden İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden İsrail'e döndü. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T19:36+0300

2023-10-16T19:36+0300

2023-10-16T19:36+0300

dünya

antony blinken

benyamin netanyahu

israil-filistin

israil

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ABD Dışişleri Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.Antony Blinken, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık" ifadesini kullandı.Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-veliaht-prens-ile-gorusmek-icin-butun-gece-bekledi-1076382210.html

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