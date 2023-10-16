https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-veliaht-prens-ile-gorusmek-icin-butun-gece-bekledi-1076382210.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi

ABD medyasında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında Muhammed bin Selman tarafından görüşmek için tüm gece bekletildiği iddia... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T14:34+0300

2023-10-16T14:34+0300

2023-10-16T14:34+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek için bütün gece beklemek zorunda kaldı. ABD medyasına göre, Suudi Prens'in Blinken'i "akşam için planlanan bir toplantı için saatlerce beklemeye zorladığını" iddia etti. ABD medyasında Muhammed bin Selman'ın ertesi sabaha kadar görüşmeye gelmediği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231015/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmanla-gorustu--1076352526.html

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