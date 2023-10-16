https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-veliaht-prens-ile-gorusmek-icin-butun-gece-bekledi-1076382210.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
ABD medyasında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında Muhammed bin Selman tarafından görüşmek için tüm gece bekletildiği iddia... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:34+0300
2023-10-16T14:34+0300
2023-10-16T14:34+0300
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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
veliaht prens muhammed bin selman
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek için bütün gece beklemek zorunda kaldı. ABD medyasına göre, Suudi Prens'in Blinken'i "akşam için planlanan bir toplantı için saatlerce beklemeye zorladığını" iddia etti. ABD medyasında Muhammed bin Selman'ın ertesi sabaha kadar görüşmeye gelmediği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231015/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmanla-gorustu--1076352526.html
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muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), veliaht prens muhammed bin selman, antony blinken, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu
muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), veliaht prens muhammed bin selman, antony blinken, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
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ABD medyasında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında Muhammed bin Selman tarafından görüşmek için tüm gece bekletildiği iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek için bütün gece beklemek zorunda kaldı.
ABD medyasına göre, Suudi Prens'in Blinken'i "akşam için planlanan bir toplantı için saatlerce beklemeye zorladığını" iddia etti. ABD medyasında Muhammed bin Selman'ın ertesi sabaha kadar görüşmeye gelmediği ifade edildi.