https://sputniknews.com.tr/20231015/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmanla-gorustu--1076352526.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

Riyad'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T15:07+0300

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dünya

antony blinken

muhammed bin selman

israil

israil-filistin

ortadoğu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması ve tansiyonun düşmesi için başladığı Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’a geldi. Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile başkent Riyad’da veliaht prense ait bir çiftlikte bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat sürdüğü ifade edilen görüşmede veliaht prens, çatışmanın son bulması için bir yol bulunması gerektiğini ifade etti.İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının da kaldırılmasını kapsayan uluslararası hukuka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhammed bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini, adil ve kalıcı barışa ulaşmasını sağlayacak bir barış yolu bulunması gerektiğini vurguladı. Veliaht prens ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Riyad’da kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Blinken, görüşmenin 'oldukça yapıcı' geçtiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken, ABD'nin, Hamas'ın saldırılarını durdurması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması ve çatışmanın yayılmasının engellenmesi konusundaki kararlılığını vurguladı" dedi. Açıklamada, Bakan Blinken ile veliaht prens, sivillerin korunması, Ortadoğu ve ötesinde istikrarın sağlanması konusundaki düşüncelerini tekrar etti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/konusmasi-filistin-destekcisi-tarafindan-bolunen-biden-bagiran-kisiyi-duyamiyorum-ne-diyor-1076349273.html

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