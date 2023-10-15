https://sputniknews.com.tr/20231015/konusmasi-filistin-destekcisi-tarafindan-bolunen-biden-bagiran-kisiyi-duyamiyorum-ne-diyor-1076349273.html

Konuşması Filistin destekçisi tarafından bölünen Biden: Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?

Konuşması Filistin destekçisi tarafından bölünen Biden: Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma Filistin destekçisinin 'Gazze'nin yaşamasına izin verin' sözleriyle kesildi. Biden ise bir... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T13:36+0300

2023-10-15T13:36+0300

2023-10-15T13:36+0300

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ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir programdaki konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun 'Gazze'nin yaşamasına izin verin' ve 'ateşkes hemen şimdi' diye bağırmasıyla kesildi.Daily Mail gazetesinin haberine göre sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti.Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük" dedi.İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra 'Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlara' işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231010/biden-israilde-oldurulenler-arasinda-en-az-14-abd-vatandasi-var-1076215267.html

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