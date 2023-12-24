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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/abbas-israil-gazzede-musluman-hristiyan-ayrimi-yapmadi-1078871384.html
Abbas: İsrail, Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı
Abbas: İsrail, Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadığını... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T16:29+0300
2023-12-24T16:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
mahmud abbas
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadığını söyledi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, "İsrail işgal güçlerinin saldırganlığı Hıristiyan varlığını, tüm halkımızı, Kudüs ve Batı Şeria'daki Müslüman ve Hristiyan kutsallarımızı etkiledi" dedi.İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına işaret eden Abbas, "İsrail işgalinin vahşi saldırıları, Gazze'de camiler, okullar ve hastanelerin yanı sıra El-Ehli Baptist Hastanesi'ne, Ortodoks Kültür Merkezine, Rum-Ortodoks Kilisesine ve Kutsal Aile Kilisesine kadar uzandı, Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı" diye konuştu.Gazze halkına seslenen Abbas, şu ifadeleri kullandı:Abbas, bu yıl Noel'in Gazze'deki Filistinlilere ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik savaşı ve saldırganlığı durdurma tarihi olması temennisinde bulundu.‘Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor’Bu yıl Noel'in buruk olduğunu dile getiren Abbas, "(Hazreti İsa’nın doğduğu şehir) Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor. İşgal güçleri, Filistinli çocukları katlediyor ve onların masum gülümsemelerini çalıyor" diye konuştu.Abbas, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Kadın, erkek, yaşlı hiçbir insanımız, bize 1948’deki Nekbe’yi anımsatan bu cinayetlerden, terörden, göçe zorlama girişiminden ve binlerce evin yıkılmasından kurtulamadı” ifadelerini kullandı.Direnişe dikkati çeken Abbas, "Filistin topraklarında özgür, bağımsız ve tam egemen bir devlette yaşama hususunda meşru haklarımızı elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar nedeniyle bu sene Noel kutlamalarının yapılmayacağını duyurmuştu.
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Abbas: İsrail, Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı

16:29 24.12.2023
© AP Photo / Craig RuttleFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Craig Ruttle
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadığını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Müslüman ya da Hristiyan ayrımı yapmadığını söyledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, "İsrail işgal güçlerinin saldırganlığı Hıristiyan varlığını, tüm halkımızı, Kudüs ve Batı Şeria'daki Müslüman ve Hristiyan kutsallarımızı etkiledi" dedi.
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına işaret eden Abbas, "İsrail işgalinin vahşi saldırıları, Gazze'de camiler, okullar ve hastanelerin yanı sıra El-Ehli Baptist Hastanesi'ne, Ortodoks Kültür Merkezine, Rum-Ortodoks Kilisesine ve Kutsal Aile Kilisesine kadar uzandı, Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı" diye konuştu.
Gazze halkına seslenen Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük güneşi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet hiç şüphesiz gelmektedir hem de çok yakında. Halkımızın kendi topraklarındaki kahramanca kararlılığı, akıttığı kan nehri, büyük fedakarlıkları, çektiği tüm bu sıkıntılar özgürlüğün ve onurun yoludur."

Abbas, bu yıl Noel'in Gazze'deki Filistinlilere ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik savaşı ve saldırganlığı durdurma tarihi olması temennisinde bulundu.

‘Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor’

Bu yıl Noel'in buruk olduğunu dile getiren Abbas, "(Hazreti İsa’nın doğduğu şehir) Beytüllahim daha önce görmediği bir üzüntüyü yaşıyor. İşgal güçleri, Filistinli çocukları katlediyor ve onların masum gülümsemelerini çalıyor" diye konuştu.
Abbas, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Kadın, erkek, yaşlı hiçbir insanımız, bize 1948’deki Nekbe’yi anımsatan bu cinayetlerden, terörden, göçe zorlama girişiminden ve binlerce evin yıkılmasından kurtulamadı” ifadelerini kullandı.
Direnişe dikkati çeken Abbas, "Filistin topraklarında özgür, bağımsız ve tam egemen bir devlette yaşama hususunda meşru haklarımızı elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar nedeniyle bu sene Noel kutlamalarının yapılmayacağını duyurmuştu.
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