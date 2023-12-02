https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-savunma-bakanligi-gazzedeki-askeri-harekat-bolgesini-genisletiyoruz-1078018091.html
İsrail Savunma Bakanlığı: Gazze’deki askeri harekat bölgesini genişletiyoruz
İsrail Savunma Bakanlığı: Gazze’deki askeri harekat bölgesini genişletiyoruz
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ordu birliklerinin, Gazze Şeridi’nde daha önce askeri harekat kapsamında olmayan bölgelere girmeye başladığını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T20:13+0300
2023-12-02T20:13+0300
2023-12-02T20:13+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
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Galant, Gazze sınırında İsrailli askerlerle yaptığı görüşmede, “Son iki gündür, geçen ay faaliyet göstermediğimiz bölgelerde çalışıyoruz ve böyle bölgelerin sayısı artacak. Bu faaliyet, kapsamamız gereken tüm bölgeleri kapsayacak” ifadesini kullandı.İsrail ordusunun Hamas’ı tamamen yok etmeyi amaçladığını kaydeden Galant, harekatı Gazze Şeridi’nin güneyine genişleteceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-sucaiyyeyi-bombaladi-enkaz-altindan-300-olu-ve-yarali-cikarildi-1078016765.html
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israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
İsrail Savunma Bakanlığı: Gazze’deki askeri harekat bölgesini genişletiyoruz
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ordu birliklerinin, Gazze Şeridi’nde daha önce askeri harekat kapsamında olmayan bölgelere girmeye başladığını belirtti.
Galant, Gazze sınırında İsrailli askerlerle yaptığı görüşmede, “Son iki gündür, geçen ay faaliyet göstermediğimiz bölgelerde çalışıyoruz ve böyle bölgelerin sayısı artacak. Bu faaliyet, kapsamamız gereken tüm bölgeleri kapsayacak” ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun Hamas’ı tamamen yok etmeyi amaçladığını kaydeden Galant, harekatı Gazze Şeridi’nin güneyine genişleteceklerini söyledi.