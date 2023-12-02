https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-sucaiyyeyi-bombaladi-enkaz-altindan-300-olu-ve-yarali-cikarildi-1078016765.html
İsrail Şucaiyye'yi bombaladı: Enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı
İsrail Şucaiyye'yi bombaladı: Enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı
İsrail uçaklarının, onlarca füze ve bombayla saldırıda bulunduğu Şucaiyye'de en az 50 ev yıkıldı. Saldırılarda enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T18:40+0300
2023-12-02T18:40+0300
2023-12-02T18:40+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
saldırı
bombalı saldırı
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İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.İsrail ordusunun saldırısında, Şucaiyye Mahallesinde çok sayıda Filistinlinin yaşadığı çok sayıda ev yerle bir oldu.Filistin Sivil Savunma Servisin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Bölge sakinleri, yıkımın gerçekleştiği bölgede yerinden edilmişlerin de olduğu yüzlerce kişinin yaşadığını dile getirdi.Şucaiyye'de en az 50 ev yıkıldıGazze'deki Hükümet Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail uçakları, onlarca füze ve bombayla Şucaiyye'de en az 50 ev ve binayı yıktı.Açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in temsil ettiği ABD yönetimin sorumlu olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/urdun-krali-2-abdullah-filistinlilerin-gazzeden-goc-ettirilmesini-reddettiklerini-soyledi-1078016401.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, saldırı, bombalı saldırı
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, saldırı, bombalı saldırı
İsrail Şucaiyye'yi bombaladı: Enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı
İsrail uçaklarının, onlarca füze ve bombayla saldırıda bulunduğu Şucaiyye'de en az 50 ev yıkıldı. Saldırılarda enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı.
İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.
İsrail ordusunun saldırısında, Şucaiyye Mahallesinde çok sayıda Filistinlinin yaşadığı çok sayıda ev yerle bir oldu.
Filistin Sivil Savunma Servisin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.
Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Bölge sakinleri, yıkımın gerçekleştiği bölgede yerinden edilmişlerin de olduğu yüzlerce kişinin yaşadığını dile getirdi.
Şucaiyye'de en az 50 ev yıkıldı
Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail uçakları, onlarca füze ve bombayla Şucaiyye'de en az 50 ev ve binayı yıktı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in temsil ettiği ABD yönetimin sorumlu olduğu ifade edildi.