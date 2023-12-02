https://sputniknews.com.tr/20231202/urdun-krali-2-abdullah-filistinlilerin-gazzeden-goc-ettirilmesini-reddettiklerini-soyledi-1078016401.html
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini reddettiklerini söyledi
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini reddettiklerini söyledi
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T18:22+0300
2023-12-02T18:22+0300
2023-12-02T18:22+0300
israil- filistin çatışması
ürdün
israil
israil-filistin
birleşmiş milletler (bm)
birleşik arap emirlikleri (bae)
japonya
japonya
kişida fumio
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Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.Ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini ifade eden Kral Abdullah, sivillerin korunması ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.İki devletli çözümün bölgede barışın temeli ve bölgesel güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Kral Abdullah, bu saldırıların devamı ve vahim yansımalarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Bu arada görüşmede, Gazze'ye insani yardımların artırılması, yoğun ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için çalışılması gerektiğini vurgulayan ikili, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu" kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/urdun-tum-kirmizi-cizgileri-asan-bir-israil-hukumetiyle-karsi-karsiyayiz-1077366308.html
ürdün
israil
birleşik arap emirlikleri (bae)
japonya
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ürdün, israil, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşik arap emirlikleri (bae), japonya, japonya, kişida fumio
ürdün, israil, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşik arap emirlikleri (bae), japonya, japonya, kişida fumio
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini reddettiklerini söyledi
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini belirtti.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.
Ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini ifade eden Kral Abdullah, sivillerin korunması ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.
İki devletli çözümün bölgede barışın temeli ve bölgesel güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Kral Abdullah, bu saldırıların devamı ve vahim yansımalarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.
Bu arada görüşmede, Gazze'ye insani yardımların artırılması, yoğun ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için çalışılması gerektiğini vurgulayan ikili, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu" kaydetti.