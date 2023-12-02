https://sputniknews.com.tr/20231202/urdun-krali-2-abdullah-filistinlilerin-gazzeden-goc-ettirilmesini-reddettiklerini-soyledi-1078016401.html

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini reddettiklerini söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini reddettiklerini söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T18:22+0300

2023-12-02T18:22+0300

2023-12-02T18:22+0300

israil- filistin çatışması

ürdün

israil

israil-filistin

birleşmiş milletler (bm)

birleşik arap emirlikleri (bae)

japonya

japonya

kişida fumio

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Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.Ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini ifade eden Kral Abdullah, sivillerin korunması ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.İki devletli çözümün bölgede barışın temeli ve bölgesel güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Kral Abdullah, bu saldırıların devamı ve vahim yansımalarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Bu arada görüşmede, Gazze'ye insani yardımların artırılması, yoğun ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için çalışılması gerektiğini vurgulayan ikili, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu" kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231114/urdun-tum-kirmizi-cizgileri-asan-bir-israil-hukumetiyle-karsi-karsiyayiz-1077366308.html

ürdün

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ürdün, israil, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşik arap emirlikleri (bae), japonya, japonya, kişida fumio