https://sputniknews.com.tr/20231027/zaharova-ortadoguda-ateskese-karsi-olan-ulke-abd-iken-yine-rusya-suclanmaya-calisiyor-1076801709.html
Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor
Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı medyasının Orta Doğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu yalanını ilerletmeye çalıştığını belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:41+0300
2023-10-27T19:41+0300
2023-10-27T19:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Batılı enformasyon ve politik ana akımı, Ortadoğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu, çünkü uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna’daki durumdan uzaklaştırdığı tezini takıntılı biçimde ilerletiyor” diye yazdı.Rusya’nın, acil ateşkes konusunda ısrarcı olduğunu ve ilgili çağrıyı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısına dahil ettiğini anımsatan Zaharova, tam da bu ateşkes çağrısı yüzünden ABD’nin tasarıyı engellediğine dikkat çekerek, “Bu durumda bu gerilim kimin işine yarıyor?” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/zaharova-gazzede-olen-binlerce-cocuk-bile-batiyi-harekete-gecirmiyor-1076702228.html
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mariya zaharova, abd, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
mariya zaharova, abd, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı medyasının Orta Doğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu yalanını ilerletmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, Telegram
paylaşımında, “Batılı enformasyon ve politik ana akımı, Ortadoğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu, çünkü uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna’daki durumdan uzaklaştırdığı tezini takıntılı biçimde ilerletiyor”
diye yazdı.
Rusya’nın, acil ateşkes konusunda ısrarcı olduğunu ve ilgili çağrıyı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısına dahil ettiğini anımsatan Zaharova, tam da bu ateşkes çağrısı yüzünden ABD’nin tasarıyı engellediğine dikkat çekerek, “Bu durumda bu gerilim kimin işine yarıyor?” dedi.