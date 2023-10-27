https://sputniknews.com.tr/20231027/zaharova-ortadoguda-ateskese-karsi-olan-ulke-abd-iken-yine-rusya-suclanmaya-calisiyor-1076801709.html

Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor

Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı medyasının Orta Doğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu yalanını ilerletmeye çalıştığını belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:41+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Batılı enformasyon ve politik ana akımı, Ortadoğu’daki gerilimin Rusya’nın yararına olduğu, çünkü uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna’daki durumdan uzaklaştırdığı tezini takıntılı biçimde ilerletiyor” diye yazdı.Rusya’nın, acil ateşkes konusunda ısrarcı olduğunu ve ilgili çağrıyı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısına dahil ettiğini anımsatan Zaharova, tam da bu ateşkes çağrısı yüzünden ABD’nin tasarıyı engellediğine dikkat çekerek, “Bu durumda bu gerilim kimin işine yarıyor?” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/zaharova-gazzede-olen-binlerce-cocuk-bile-batiyi-harekete-gecirmiyor-1076702228.html

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