https://sputniknews.com.tr/20231226/hamas-israil-icin-savasi-durdurarak-gazzeden-cikmaya-zorlayacak-surprizler-hazirliyoruz-1078993578.html

Hamas: İsrail için savaşı durdurarak Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz

Hamas: İsrail için savaşı durdurarak Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz

Hamas Siyasi Büro üyesi Meşhur Abdülhalim, Filistin direnişinin İsrail için, onu savaşı durdurarak Gazze Şeridi’nden çıkmaya zorlayacak sürprizler üzerinde... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T19:51+0300

2023-12-26T19:51+0300

2023-12-26T19:51+0300

israil- filistin çatışması

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hamas

hamas

hamas

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filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

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Meşhur Abdülhalim, Sputnik’e açıklamasında, “Filistin direnişi yakında yerlerde sürprizler sunacak. Bu sürprizler İsrail’i savaşı durdurmaya ve Gazze Şeridi’nden çıkmayı ve İsrail cezaevlerinden tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmayı öngören nihai karar almaya zorlayacak. Kısmi veya geçici ateşkes yönündeki konuşmalar kabul edilemez. Özellikle de İsrail ordusunun son ateşkesten sonra işlediği cinayetler ve yıkımlardan sonra. Duruşumuz değişmedi. Esir ve tutukluların, bu 8 binden fazla Filistinli demek, değişimine ilişkin büyük bir anlaşma karşılığında geniş kapsamlı anlaşma ve Gazze’deki savaşın tamamen sona ermesini talep ediyoruz” dedi.Hamas liderlerinin, Mısır’ın ileri sürdüğü son teklifi reddettiğini söyleyen Abdülhalim, “Bu girişim Filistinlilere, Gazze’de geleceğe ilişkin hiçbir hak tanımıyor ve İsrail’in saldırganlığını durdurmuyor. İsrail sektörde savaşın başında ilan ettiği hedeflerine ulaşamıyor. İçlerinde karışıklık ve şaşkınlık yaşıyorlar. İsrail hükümetindeki kamplar ve askeri yetkililer arasında savaşın durdurulması konusunda anlaşmazlık var” ifadesini kullandı.“Hamas’ı yok etmek, ondan kurtulmak ve Filistin topraklarından sürmek istiyorlar ama halkımızın dirayeti ve direnişin gücü nedeniyle bunun mümkün olmadığını anlamıyorlar” diyen Abdülhalim, “Bu bağlamda Netanyahu, öncekilere benzer geçici anlaşmayı ilerletme çabalarına devam ediyor. Biz bunları reddediyoruz. Bunu, kaybeden imajından kurtulmak için yapıyor. Ama ne olursa olsun onu kötü gelecek bekliyor. Evinde de onu hesaba çekip cezalandıracaklar” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/israilin-yeni-delhi-buyukelciligi-yakininda-patlama-1078988711.html

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