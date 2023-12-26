https://sputniknews.com.tr/20231226/israilin-yeni-delhi-buyukelciligi-yakininda-patlama-1078988711.html
İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama
İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama
İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldiği, olayda ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T18:18+0300
2023-12-26T18:18+0300
2023-12-26T18:18+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi Büyükelçiliğinin önünde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.Elçilik çalışanlarının güvende olduğu, olayda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.Hindistan güvenlik makamlarının, İsrailli yetkililerle koordinasyon halinde soruşturma başlattığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-gallant-ulkesinin-7-cepheden-saldiri-altinda-oldugunu-iddia-etti-1078982450.html
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asya, asya & pasifik, hindistan, yeni delhi, israil, israil-filistin
İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama
İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldiği, olayda ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi Büyükelçiliğinin önünde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Elçilik çalışanlarının güvende olduğu, olayda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.
Hindistan güvenlik makamlarının, İsrailli yetkililerle koordinasyon halinde soruşturma başlattığı duyuruldu.