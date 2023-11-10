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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-albay-gazzede-insani-felaket-yasanmiyor-1077276204.html
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
İsrailli Albay Moshe Tetro, Gazze'de insani felaket yaşanmadığını belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T16:40+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
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Washington Post’un aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) Moshe Tetro, sivillerin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, Gazze Şeridi'nde insani bir kriz yaşanmadığını söyledi.Ancak gazete, çatışma bölgesinde faaliyet yürüten insani kuruluşların Gazze’deki durumu felaket olarak değerlendirdiğini ve güvenli yerlerin bombalanması nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.Daha önce ABD, Gazze'deki çatışmanın Ortadoğu'da büyük ölçekli bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı. İsrail'in, Washington ve diğer ülkeler ‘hızla artan sivil kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadan’ önce Gazze Şeridi'nde operasyon yürütmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html
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İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor

16:40 10.11.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-
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İsrailli Albay Moshe Tetro, Gazze'de insani felaket yaşanmadığını belirtti.
Washington Post’un aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) Moshe Tetro, sivillerin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, Gazze Şeridi'nde insani bir kriz yaşanmadığını söyledi.
Ancak gazete, çatışma bölgesinde faaliyet yürüten insani kuruluşların Gazze’deki durumu felaket olarak değerlendirdiğini ve güvenli yerlerin bombalanması nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.
Daha önce ABD, Gazze'deki çatışmanın Ortadoğu'da büyük ölçekli bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı. İsrail'in, Washington ve diğer ülkeler ‘hızla artan sivil kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadan’ önce Gazze Şeridi'nde operasyon yürütmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu belirtiliyor.
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