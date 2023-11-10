https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-albay-gazzede-insani-felaket-yasanmiyor-1077276204.html

İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor

İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor

İsrailli Albay Moshe Tetro, Gazze'de insani felaket yaşanmadığını belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T16:40+0300

2023-11-10T16:40+0300

2023-11-10T16:40+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

abd

gazze

gazze şeridi

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Washington Post’un aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) Moshe Tetro, sivillerin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, Gazze Şeridi'nde insani bir kriz yaşanmadığını söyledi.Ancak gazete, çatışma bölgesinde faaliyet yürüten insani kuruluşların Gazze’deki durumu felaket olarak değerlendirdiğini ve güvenli yerlerin bombalanması nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.Daha önce ABD, Gazze'deki çatışmanın Ortadoğu'da büyük ölçekli bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı. İsrail'in, Washington ve diğer ülkeler ‘hızla artan sivil kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadan’ önce Gazze Şeridi'nde operasyon yürütmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, abd, gazze, gazze şeridi, hamas