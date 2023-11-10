https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-albay-gazzede-insani-felaket-yasanmiyor-1077276204.html
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
İsrailli Albay Moshe Tetro, Gazze'de insani felaket yaşanmadığını belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T16:40+0300
2023-11-10T16:40+0300
2023-11-10T16:40+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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Washington Post’un aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) Moshe Tetro, sivillerin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, Gazze Şeridi'nde insani bir kriz yaşanmadığını söyledi.Ancak gazete, çatışma bölgesinde faaliyet yürüten insani kuruluşların Gazze’deki durumu felaket olarak değerlendirdiğini ve güvenli yerlerin bombalanması nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.Daha önce ABD, Gazze'deki çatışmanın Ortadoğu'da büyük ölçekli bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı. İsrail'in, Washington ve diğer ülkeler ‘hızla artan sivil kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadan’ önce Gazze Şeridi'nde operasyon yürütmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html
filistin
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, abd, gazze, gazze şeridi, hamas
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, abd, gazze, gazze şeridi, hamas
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
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İsrailli Albay Moshe Tetro, Gazze'de insani felaket yaşanmadığını belirtti.
Washington Post’un aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) Moshe Tetro, sivillerin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, Gazze Şeridi'nde insani bir kriz yaşanmadığını söyledi.
Ancak gazete, çatışma bölgesinde faaliyet yürüten insani kuruluşların Gazze’deki durumu felaket olarak değerlendirdiğini ve güvenli yerlerin bombalanması nedeniyle her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.
Daha önce ABD, Gazze'deki çatışmanın Ortadoğu'da büyük ölçekli bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı. İsrail'in, Washington ve diğer ülkeler ‘hızla artan sivil kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadan’ önce Gazze Şeridi'nde operasyon yürütmek için sınırlı bir süreye sahip olduğu belirtiliyor.