https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html

Batı basını: ABD'li diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız

Batı basını: ABD'li diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği belirtildi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T23:24+0300

2023-11-09T23:24+0300

2023-11-09T23:24+0300

israil- filistin çatışması

israil

abd

washington

tel aviv

gazze

gazze şeridi

filistin

abd dışişleri bakanlığı

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Politico'nun ulaştığı ve ABD Dışişleri çalışanları tarafından imzalanan belgeye göre ABD'li diplomatlar, Washington'un İsrail'in eylemlerini kamuoyu önünde eleştirmeye hazır olması gerektiği konusunda ısrarcı davranıyor.Belgenin özellikle orta ve alt düzey diplomatların Beyaz Saray'a yönelik mesajını içerdiğini aktaran Politico, Dışişleri Bakanlığı personelinin Biden'dan Gazze Şeridi'nde ateşkesi desteklemesini de talep ettiğini yazdı.Diplomatlar, belgede "İsrail'in, saldırı operasyonlarını meşru askeri hedeflerle sınırlandırmayarak uluslararası normları ihlal etmesini kamuoyu önünde eleştirmeliyiz. İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti ve yasadışı toprak gaspını desteklerken veya Filistinlilere karşı aşırı güç kullanırken İsrail'in cezasız kalmaması için bunun Amerikan değerlerimize aykırı olduğunu açıkça belirtmeliyiz" ifadelerini kullandı.Diplomatlar, İsrail'in Hamas militanları karşısında adaleti sağlama hakkı olduğunu ancak savaşın neden olduğu kayıpların sayısının kabul edilemez olduğunu belirterek ABD'nin hem Hamas'ı hem de İsrail'i sorumlu tutması gerektiğinin altını çizdi.Belgenin kaç diplomat tarafından imzalandığına dair bilgi paylaşmayan Politico, Dışişleri Bakanlığı'nda ABD yönetiminin politikalarına yönelik isimsiz şikayet mekanizmasının uzun süredir işlediğini de kaydetti.Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasına karşı çıkıyor ve bunun yerine insani yardım ulaştırılması için 'molalar' verilmesini öneriyor. ABD, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısının da yer aldığı iki ayrı karar tasarısını veto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahu-hamasin-elindeki-rehineleri-ve-bolgedeki-son-gelismeleri-konustu-1077131485.html

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tel aviv

gazze

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israil, abd, washington, tel aviv, gazze, gazze şeridi, filistin, abd dışişleri bakanlığı