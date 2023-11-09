https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html
Batı basını: ABD'li diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
Batı basını: ABD'li diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği belirtildi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T23:24+0300
2023-11-09T23:24+0300
2023-11-09T23:24+0300
israil- filistin çatışması
israil
abd
washington
tel aviv
gazze
gazze şeridi
filistin
abd dışişleri bakanlığı
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Politico'nun ulaştığı ve ABD Dışişleri çalışanları tarafından imzalanan belgeye göre ABD'li diplomatlar, Washington'un İsrail'in eylemlerini kamuoyu önünde eleştirmeye hazır olması gerektiği konusunda ısrarcı davranıyor.Belgenin özellikle orta ve alt düzey diplomatların Beyaz Saray'a yönelik mesajını içerdiğini aktaran Politico, Dışişleri Bakanlığı personelinin Biden'dan Gazze Şeridi'nde ateşkesi desteklemesini de talep ettiğini yazdı.Diplomatlar, belgede "İsrail'in, saldırı operasyonlarını meşru askeri hedeflerle sınırlandırmayarak uluslararası normları ihlal etmesini kamuoyu önünde eleştirmeliyiz. İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti ve yasadışı toprak gaspını desteklerken veya Filistinlilere karşı aşırı güç kullanırken İsrail'in cezasız kalmaması için bunun Amerikan değerlerimize aykırı olduğunu açıkça belirtmeliyiz" ifadelerini kullandı.Diplomatlar, İsrail'in Hamas militanları karşısında adaleti sağlama hakkı olduğunu ancak savaşın neden olduğu kayıpların sayısının kabul edilemez olduğunu belirterek ABD'nin hem Hamas'ı hem de İsrail'i sorumlu tutması gerektiğinin altını çizdi.Belgenin kaç diplomat tarafından imzalandığına dair bilgi paylaşmayan Politico, Dışişleri Bakanlığı'nda ABD yönetiminin politikalarına yönelik isimsiz şikayet mekanizmasının uzun süredir işlediğini de kaydetti.Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasına karşı çıkıyor ve bunun yerine insani yardım ulaştırılması için 'molalar' verilmesini öneriyor. ABD, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısının da yer aldığı iki ayrı karar tasarısını veto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahu-hamasin-elindeki-rehineleri-ve-bolgedeki-son-gelismeleri-konustu-1077131485.html
israil
abd
washington
tel aviv
gazze
gazze şeridi
filistin
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israil, abd, washington, tel aviv, gazze, gazze şeridi, filistin, abd dışişleri bakanlığı
israil, abd, washington, tel aviv, gazze, gazze şeridi, filistin, abd dışişleri bakanlığı
Batı basını: ABD'li diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
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ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği belirtildi.
Politico'nun ulaştığı ve ABD Dışişleri çalışanları tarafından imzalanan belgeye göre ABD'li diplomatlar, Washington'un İsrail'in eylemlerini kamuoyu önünde eleştirmeye hazır olması gerektiği konusunda ısrarcı davranıyor.
Belgenin özellikle orta ve alt düzey diplomatların Beyaz Saray'a yönelik mesajını içerdiğini aktaran Politico, Dışişleri Bakanlığı personelinin Biden'dan Gazze Şeridi'nde ateşkesi desteklemesini
de talep ettiğini yazdı.
Diplomatlar, belgede "İsrail'in, saldırı operasyonlarını meşru askeri hedeflerle sınırlandırmayarak uluslararası normları ihlal etmesini kamuoyu önünde eleştirmeliyiz. İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti ve yasadışı toprak gaspını desteklerken veya Filistinlilere karşı aşırı güç kullanırken İsrail'in cezasız kalmaması için bunun Amerikan değerlerimize aykırı olduğunu açıkça belirtmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Diplomatlar, İsrail'in Hamas militanları karşısında adaleti sağlama hakkı olduğunu ancak savaşın neden olduğu kayıpların sayısının kabul edilemez olduğunu belirterek ABD'nin hem Hamas'ı hem de İsrail'i sorumlu tutması gerektiğinin altını çizdi.
Belgenin kaç diplomat tarafından imzalandığına dair bilgi paylaşmayan Politico, Dışişleri Bakanlığı'nda ABD yönetiminin politikalarına yönelik isimsiz şikayet mekanizmasının uzun süredir işlediğini de kaydetti.
Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasına karşı çıkıyor ve bunun yerine insani yardım ulaştırılması için 'molalar' verilmesini öneriyor. ABD, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısının da yer aldığı iki ayrı karar tasarısını veto etmişti.