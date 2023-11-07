https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahu-hamasin-elindeki-rehineleri-ve-bolgedeki-son-gelismeleri-konustu-1077131485.html
Biden ve Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri ve bölgedeki son gelişmeleri konuştu
Biden ve Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri ve bölgedeki son gelişmeleri konuştu
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil, "Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler" hakkında... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T01:24+0300
2023-11-07T01:24+0300
2023-11-07T01:24+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
benyamin netahyahu
gazze şeridi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Aralarında çok sayıda çocuk ve bazı Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar" konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "İki lider, geçtiğimiz hafta insani yardımda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki hafta, Gazze'ye giden kamyonların kontrol edilmesi ve hazırlama kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere, teslimatları önemli ölçüde artırmanın gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.Görüşmede Biden'ın, "İsrail'e ve İsrail vatandaşlarının Hamas'tan ve diğer tüm tehditlerden korunmasına kararlı desteğini" yinelediği, aynı zamanda Filistinli sivilleri koruma ve askeri operasyonlar sırasında "sivillere verilen zararı azaltma zorunluluğunu" vurguladığı kaydedildi.ABD Başkanı'nın ayrıca, Batı Şeria'daki durumu ve 'aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden sorumlu tutulması ihtiyacını' ele aldığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamanın devamında, "İki lider, sivillere, devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılma fırsatı sunmak, yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve potansiyel rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama olasılığını tartıştı" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
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joe biden, benyamin netahyahu, gazze şeridi
joe biden, benyamin netahyahu, gazze şeridi
Biden ve Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri ve bölgedeki son gelişmeleri konuştu
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil, "Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler" hakkında konuştuğu bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Aralarında çok sayıda çocuk ve bazı Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar" konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "İki lider, geçtiğimiz hafta insani yardımda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki hafta, Gazze'ye giden kamyonların kontrol edilmesi ve hazırlama kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere, teslimatları önemli ölçüde artırmanın gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.
Görüşmede Biden'ın, "İsrail'e ve İsrail vatandaşlarının Hamas'tan ve diğer tüm tehditlerden korunmasına kararlı desteğini" yinelediği, aynı zamanda Filistinli sivilleri koruma ve askeri operasyonlar sırasında "sivillere verilen zararı azaltma zorunluluğunu" vurguladığı kaydedildi.
ABD Başkanı'nın ayrıca, Batı Şeria'daki durumu ve 'aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden sorumlu tutulması ihtiyacını' ele aldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamanın devamında, "İki lider, sivillere, devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılma fırsatı sunmak, yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve potansiyel rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama olasılığını tartıştı" ifadeleri kullanıldı.