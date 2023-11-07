https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahundan-ateskes-gorusmesi-taktiksel-duraklama-olasiligi-tartisiliyor-1077137606.html
Biden ve Netanyahu'ndan ateşkes görüşmesi: 'Taktiksel duraklama olasılığı tartışılıyor'
Biden ve Netanyahu'ndan ateşkes görüşmesi: 'Taktiksel duraklama olasılığı tartışılıyor'
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil 'Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler' hakkında... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T10:35+0300
2023-11-07T10:35+0300
2023-11-07T10:43+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
israil ordusu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun aralarında çok sayıda çocuk ve bazı Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "İki lider, geçtiğimiz hafta insani yardımda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki hafta, Gazze'ye giden kamyonların kontrol edilmesi ve hazırlama kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere, teslimatları önemli ölçüde artırmanın gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.Görüşmede Biden'ın, 'İsrail'e ve İsrail vatandaşlarının Hamas'tan ve diğer tüm tehditlerden korunmasına kararlı desteğini' yinelediği, aynı zamanda Filistinli sivilleri koruma ve askeri operasyonlar sırasında 'sivillere verilen zararı azaltma zorunluluğunu' vurguladığı kaydedildi.Açıklamanın devamında, "İki lider, sivillere, devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılma fırsatı sunmak, yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve potansiyel rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama olasılığını tartıştı." yazıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/israil-catisma-2-ayina-girerken-gazzedeki-sivillerin-uzerine-bomba-yagdirmayi-surduruyor-1077131803.html
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Biden ve Netanyahu'ndan ateşkes görüşmesi: 'Taktiksel duraklama olasılığı tartışılıyor'
10:35 07.11.2023 (güncellendi: 10:43 07.11.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil 'Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler' hakkında konuştuğu bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun aralarında çok sayıda çocuk ve bazı Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "İki lider, geçtiğimiz hafta insani yardımda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki hafta, Gazze'ye giden kamyonların kontrol edilmesi ve hazırlama kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere, teslimatları önemli ölçüde artırmanın gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede Biden'ın, 'İsrail'e ve İsrail vatandaşlarının Hamas'tan ve diğer tüm tehditlerden korunmasına kararlı desteğini' yinelediği, aynı zamanda Filistinli sivilleri koruma ve askeri operasyonlar sırasında 'sivillere verilen zararı azaltma zorunluluğunu' vurguladığı kaydedildi.
Açıklamanın devamında, "İki lider, sivillere, devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılma fırsatı sunmak, yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve potansiyel rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama olasılığını tartıştı." yazıldı.