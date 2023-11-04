https://sputniknews.com.tr/20231104/beyaz-saray-abd-filistin-israil-catismasinin-tirmanmasini-onlemek-icin-her-seyi-yapacak-1077061517.html
Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak
Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak
Beyaz Saray'dan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını engellemek için her türlü tedbiri alacağını... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T17:53+0300
2023-11-04T17:53+0300
2023-11-04T17:53+0300
israil- filistin çatışması
abd
beyaz saray
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
antony blinken
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ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her türlü tedbiri alacağını ve bölgedeki her türlü gelişmeye hazır olduğunu söyledi.Özel bir brifingde ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı kontrol altına almak için aldığı tedbirleri yorumlayan Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-temsilciler-meclisi-israile-yardimi-onayladi196-uye-yardima-karsi-oy-kullandi--1077027269.html
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Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak
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Beyaz Saray'dan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını engellemek için her türlü tedbiri alacağını ifade edildi.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her türlü tedbiri alacağını ve bölgedeki her türlü gelişmeye hazır olduğunu söyledi.
Özel bir brifingde ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı kontrol altına almak için aldığı tedbirleri yorumlayan Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dışişleri Bakanı Blinken'in de ifade ettiği üzere, bu çatışmanın tırmanmasını engellemeye çalışmak en önemli önceliğimiz olmuştur. Bu pozisyonumuz değişmemiştir. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız.