https://sputniknews.com.tr/20231104/beyaz-saray-abd-filistin-israil-catismasinin-tirmanmasini-onlemek-icin-her-seyi-yapacak-1077061517.html

Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak

Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını engellemek için her türlü tedbiri alacağını... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T17:53+0300

2023-11-04T17:53+0300

2023-11-04T17:53+0300

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ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her türlü tedbiri alacağını ve bölgedeki her türlü gelişmeye hazır olduğunu söyledi.Özel bir brifingde ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı kontrol altına almak için aldığı tedbirleri yorumlayan Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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