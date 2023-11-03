https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-temsilciler-meclisi-israile-yardimi-onayladi196-uye-yardima-karsi-oy-kullandi--1077027269.html
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yardımı onayladı: 196 üye yardıma karşı oy kullandı
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yardımı onayladı: 196 üye yardıma karşı oy kullandı
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'yı dahil etmedikleri yasada İsrail'e yardımı onayladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:50+0300
2023-11-03T19:50+0300
2023-11-03T19:59+0300
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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'yı dahil etmedikleri tasarıda İsrail'e yaklaşık 14.3 milyar dolar yardım yapılmasını öngören bir tasarıyı onayladı.Tasarı Temsilciler Meclisi'nin 226 üyesi tarafından desteklenirken, 196 üye karşı oy kullandı.Söz konusu girişim, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadında, Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer'in sert açıklamaları arasında destek gördü. Schumer yaptığı açıklamada, partisinin kontrolündeki üst meclisin, Ukrayna'ya yardım tahsisine ilişkin bir madde içermediği için tasarıyı değerlendirmeyeceğini ve bunun yerine kendi iki partili girişimini sunacağını söyledi. Ancak yeni Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson daha önce Ukrayna ve İsrail için yardım taleplerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin sinyalini vermişti. Bu çerçevede, Kongre'nin her iki kanadında da önde gelen bazı Cumhuriyetçiler son zamanlarda Kiev'e fon sağlanmasına karşı olduklarını defalarca dile getirdiler. Biden toplam 105 milyar dolar tutarında bir paket talep etmiş ve Beyaz Saray yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada İsrail ile sınırlı olduğu için Temsilciler Meclisi tasarısını veto edeceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html
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ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yardımı onayladı: 196 üye yardıma karşı oy kullandı
19:50 03.11.2023 (güncellendi: 19:59 03.11.2023) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'yı dahil etmedikleri yasada İsrail'e yardımı onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'yı dahil etmedikleri tasarıda İsrail'e yaklaşık 14.3 milyar dolar yardım yapılmasını öngören bir tasarıyı onayladı.
Tasarı Temsilciler Meclisi'nin 226 üyesi tarafından desteklenirken, 196 üye karşı oy kullandı.
Söz konusu girişim, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadında, Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer'in sert açıklamaları arasında destek gördü. Schumer yaptığı açıklamada, partisinin kontrolündeki üst meclisin, Ukrayna'ya yardım tahsisine ilişkin bir madde içermediği için tasarıyı değerlendirmeyeceğini ve bunun yerine kendi iki partili girişimini sunacağını söyledi.
Ancak yeni Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson daha önce Ukrayna ve İsrail için yardım taleplerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin sinyalini vermişti. Bu çerçevede, Kongre'nin her iki kanadında da önde gelen bazı Cumhuriyetçiler son zamanlarda Kiev'e fon sağlanmasına karşı olduklarını defalarca dile getirdiler.
Biden toplam 105 milyar dolar tutarında bir paket talep etmiş ve Beyaz Saray yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada İsrail ile sınırlı olduğu için Temsilciler Meclisi tasarısını veto edeceğini söylemişti.