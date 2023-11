https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html

Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardım planı Kongre'deki Cumhuriyetçileri böldü

Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardım planı Kongre'deki Cumhuriyetçileri böldü

01.11.2023

2023-11-01T18:55+0300

2023-11-01T18:55+0300

2023-11-01T20:29+0300

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail için bağımsız bir finansman tasarısı geçirme çabaları nedeniyle Kongre'de her iki taraftan da eleştirilerine maruz kaldı. Söz konusu bölünmeler, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin bir lider üzerinde uzlaşamadığı haftalardan sonra bir sorunu daha ortaya çıkardı. Bune ek olarak Johnson için de iki uluslararası krizin ortasında ilk büyük sınavını vermesine sebep oldu. Yönetimin teklifiyle ilgili Senato'da yapılan bir oturumda Biden'ın dış politikadaki üst düzey yardımcıları, 'Washington'un rakiplerinin Amerika'nın işlevsizliğinden faydalanmaya çalışacakları ve fonun yenilenmemesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruz kabiliyetinin haftalar içinde tükenebileceği' uyarısında bulundular.Johnson ilk önemli yasama kararında hemen tepkiyle karşılaştı ve yeni seçilen Cumhuriyetçi lider, İsrail için acil yardımın fonunu Ukrayna için ek desteğe bağlamadan geçirmeye çalıştı. Johnson Biden'ın talebine, sağın en önemli önceliklerinden biri olan İç Gelir İdaresi'nde kesinti yapılmasını da öngören daha küçük bir yasa tasarısıyla karşılık verme yaklaşımı her iki partinin de tepkisini çekti ve Beyaz Saray bu tasarıyı başarısız olarak nitelendirdi.Yönetim ayrıca Johnson'ı Biden'ın insani yardım, göçmenlik uygulamalarının arttırılması ve Çin'le mücadele için finansman önerilerini dışarıda bıraktığı için de eleştirdi. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin alternatif yasalarını Cuma günü Meclis'ten geçirmeye çalışmaları bekleniyor.Hem Blinken hem de Austin, Ukrayna ve İsrail'i desteklemenin ABD'nin dış politika çıkarlarını ilerletmek için çok önemli olduğunu, Kiev'in Kremlin'e karşı koyma kabiliyetinin tehlikede olduğunu ve İsrail'in sınır ötesi saldırının ardından Hamas'tan gelen büyük bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söylediler.Blinken, Gazze'de ateşkes ve sivillerin korunması çağrısında bulunan protestocular tarafından defalarca kesilen açılış konuşmasında komiteye "ABD'nin düşmanları bizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor" dedi. Yine Blinken, "Birçokları yine ABD'nin kendi içinde çok bölünmüş ya da dikkatinin dağılmış olduğuna dair bir iddiada bulunuyor" diyerek Başkan Biden'ın ulusal güvenlik ek finansman talebinde ehemmiyet verdiği hususun bu olduğuna işaret etti.ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de yardımın onaylanmamasının daha az istikrarlı bir dünyaya yol açacağı endişesini yineleyerek açıklamasında şu cümlelere yer verdi:ABD'li politika yapıcılar Ortadoğu'da bölgesel bir savaştan kaçınmak için İsrail'e yeterli miktarda yardım göndererek başta İran olmak üzere diğer ülkeleri İsrail'e yeni saldırılar düzenlemekten caydırmayı umuyor. Beyaz Saray'ın İsrail için talep ettiği söz konusu 14 milyar dolarlık yardımın, ABD'nin geçen yıl İsrail'e ülkeye gönderdiği miktarın dört katından olduğu belirtildi.Kongre, Eylül ayı sonunda hükümetin kapanma ihtimalini bertaraf etmek için Ukrayna'ya yardımı kesmiş ve haftalar geçtikçe ABD askeri yardımı yasama faaliyeti olmaksızın azalmaya başlamıştı. Bu karar Kiev'i ve Avrupalı müttefiklerini, gelecek yıl yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Ukrayna'nın Washington'a güvenip güvenemeyeceği konusunda tedirgin etmişti.

