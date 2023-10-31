https://sputniknews.com.tr/20231031/abdde-israil-icin-14-milyar-dolarlik-tasari-sunuldu-israildeki-saldirilara-yanit-icin-1076914416.html

ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu: 'İsrail'deki saldırılara yanıt için'

ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu: 'İsrail'deki saldırılara yanıt için'

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne İsrail'e acilen 14.3 milyar dolar yardım gönderilmesini öngören tasarı sunuldu. Washington'dan hala yardım... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T16:06+0300

2023-10-31T16:06+0300

2023-10-31T16:06+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Kiev için 61.4 milyar dolar, İsrail için 14.3 milyar dolar ve Gazze de dahil insani krizlere tahsis etmek için 9 milyar dolardan fazla kaynak talep etmişti.ABD'li vekiller, Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenleyen İsrail'e acilen maddi yardım gönderilmesi için harekete geçerek 14.3 milyar dolarlık tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu.Cumhuriyetçi Parti vekilleri tarafından hazırlanan tasarıda İsrail'deki saldırılara yanıt vermek için acil ek ödenek sağlanması talep edildi.Tasarıda yer alan rakamın Biden'ın Kongre'den talep ettiği meblağla aynı olduğu görülürken, öte yandan Biden'ın Ukrayna ve diğer müttefikler için istenen yardımları içermemesi dikkat çekti. Biden, Kongre'ye seslenerek kendisine Ukrayna'ya kesintisiz silah tedarikini sürdürme imkanı sağlamalarını istemişti. ABD Başkanı, Ukrayna'ya yönelik yardımların ABD'nin depolarından gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle depoların ABD yapımı yeni teçhizatlarla doldurulacağını söylemişti.Biden, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'ın bu ayın başlarında düzenlediği saldırının ardından İsrail'e destek sözü vermişti. İsrail'e yardım, ABD Kongresi'nde her iki partiden de geniş destek görüyor.Ancak Ukrayna'ya yönelik yardım Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin desteğini kazanmakta güçlük çekiyor. Bu ayın başlarında Kiev'e ek yardım yapılmasını destekleyen bir grup milletvekili, Cumhuriyetçilerin muhalefetini aşmak umuduyla yönetimin İsrail ve Ukrayna için ortak bir yardım paketi hazırlamasını önermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231030/amerikan-basini-zelenskiy-abd-ziyaretinin-ardindan-ofkeliydi-1076898143.html

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