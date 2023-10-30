https://sputniknews.com.tr/20231030/netanyahu-israil-hamasla-ateskesi-kabul-etmeyecek-1076898659.html
Netanyahu: Kara harekatı esirlerin serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor
Netanyahu: Kara harekatı esirlerin serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi. Netanyahu, Gazze’deki savaşın “zaman alacağın” ve... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T21:04+0300
2023-10-30T21:04+0300
2023-10-30T21:21+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatının Hamas’ın elindeki esirlerin kurtarılması için bir “fırsat” olduğunu ileri sürdü.İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas'ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz” dedi.'Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak'Gazze’ye kara harekatının “zaman alacağını” ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak” ifadelerini kullandı.Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız" diye konuştu.Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız" dedi.Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail’in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi’nden saldırı düzenlediği İsrail’in sınır bölgelerinde, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu en az 239 İsrailliyi esir almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/ingiliz-basini-israil-ordusunun-gazzedeki-taktiginin-amacini-yazdi-1076880297.html
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Netanyahu: Kara harekatı esirlerin serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor
21:04 30.10.2023 (güncellendi: 21:21 30.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi. Netanyahu, Gazze’deki savaşın “zaman alacağın” ve “kayıplar olacağını” ifade etti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatının Hamas’ın elindeki esirlerin kurtarılması için bir “fırsat” olduğunu ileri sürdü.
İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas'ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz” dedi.
'Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak'
Gazze’ye kara harekatının “zaman alacağını” ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak” ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız" diye konuştu.
Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız" dedi.
Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail’in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.
Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi’nden saldırı düzenlediği İsrail’in sınır bölgelerinde, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu en az 239 İsrailliyi esir almıştı.