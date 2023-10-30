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https://sputniknews.com.tr/20231030/ingiliz-basini-israil-ordusunun-gazzedeki-taktiginin-amacini-yazdi-1076880297.html
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dar kapsamlı operasyonlar düzenleyerek Hamas'a karşı ateş gücü üstünlüğünü kullanmayı ve asker kaybını en aza indirgemeyi... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Gazze Şeridi'nde karadan nokta operasyonlar düzenleyen İsrail ordusunun taktiğine ilişkin bilgi aktardı.FT'ye konuşan faal ve eski bürokratlar, Gazze'ye yönelik dar kapsamlı operasyonların İsrail ordusuna ateş gücü üstünlüğünü kullanma ve asker kaybını en aza indirgeme imkanı sunduğunu belirtti.'İran ve Hizbullah çekincesiyle operasyonları kara harekatı olarak adlandırmadılar'Kaynaklar, İsrail'in bu tür operasyonlarla bölgedeki hasım ülkelerin savaşa müdahil olmasını önlemeye çalıştığının altını çizdi.Batılı bir diplomat, harekata katılan birliklerin kademeli olarak artırılmasının İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın çatışmalara dahil olma olasılığını düşürme amacı taşıdığını söyledi.Diplomat, "Hizbullah ve İran'ın kara harekatını gerilimi tırmandırmak için bahane olarak görebileceğinden endişe duyuyorlardı, bu nedenle operasyonları kara harekatı olarak adlandırmadılar" ifadelerini kullandı.'Hamas'ın savunma hazırlığı yaptığı noktalarda havadan koruma sağlamayı kolaylaştırıyor'Kaynaklardan biri, taktik açıdan beklenenden daha dar kapsamlı operasyonun, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın yıllardır savunma hazırlığı yaptığı bazı yerleşimlere saldırı sırasında kara birliklerinin havadan korunmasını kolaylaştırdığını vurguladı.'Hamas üyeleri enkazlara saklanabilir ve pusu kurabilir'Bir kentin sokaklarında yürütülen savaştan daha kötü olan tek şeyin enkazlarla dolu sokaklarda savaşmak olduğunu söyleyen eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, zira Hamas'ın enkazlara saklanabileceğini ve pusu kurabileceğini kaydetti.Hulata, İsrailli birlikler statik kaldığında, güvenlik açısından daha kırılgan hale geldiğini, bundan dolayı askerlerin az sayıda ancak sürekli hareket halinde olduğunun da altını çizdi.'Risk almıyoruz'İsrail ordusundaki Gazze bölüğünün eski komutan yardımcısı Tuğgeneral Amir Avivi, "Risk almıyoruz. Askerlerimiz manevra yaparken, bunu güçlü toplarla ve üstümüzde 50 uçakla yapıyoruz, hareket eden her şeyi imha ediyoruz" dedi.
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İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı

20:29 30.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dar kapsamlı operasyonlar düzenleyerek Hamas'a karşı ateş gücü üstünlüğünü kullanmayı ve asker kaybını en aza indirgemeyi amaçladığı ifade edildi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Gazze Şeridi'nde karadan nokta operasyonlar düzenleyen İsrail ordusunun taktiğine ilişkin bilgi aktardı.

FT'ye konuşan faal ve eski bürokratlar, Gazze'ye yönelik dar kapsamlı operasyonların İsrail ordusuna ateş gücü üstünlüğünü kullanma ve asker kaybını en aza indirgeme imkanı sunduğunu belirtti.

'İran ve Hizbullah çekincesiyle operasyonları kara harekatı olarak adlandırmadılar'

Kaynaklar, İsrail'in bu tür operasyonlarla bölgedeki hasım ülkelerin savaşa müdahil olmasını önlemeye çalıştığının altını çizdi.
Batılı bir diplomat, harekata katılan birliklerin kademeli olarak artırılmasının İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın çatışmalara dahil olma olasılığını düşürme amacı taşıdığını söyledi.

Diplomat, "Hizbullah ve İran'ın kara harekatını gerilimi tırmandırmak için bahane olarak görebileceğinden endişe duyuyorlardı, bu nedenle operasyonları kara harekatı olarak adlandırmadılar" ifadelerini kullandı.

'Hamas'ın savunma hazırlığı yaptığı noktalarda havadan koruma sağlamayı kolaylaştırıyor'

Kaynaklardan biri, taktik açıdan beklenenden daha dar kapsamlı operasyonun, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın yıllardır savunma hazırlığı yaptığı bazı yerleşimlere saldırı sırasında kara birliklerinin havadan korunmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

'Hamas üyeleri enkazlara saklanabilir ve pusu kurabilir'

Bir kentin sokaklarında yürütülen savaştan daha kötü olan tek şeyin enkazlarla dolu sokaklarda savaşmak olduğunu söyleyen eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, zira Hamas'ın enkazlara saklanabileceğini ve pusu kurabileceğini kaydetti.

Hulata, İsrailli birlikler statik kaldığında, güvenlik açısından daha kırılgan hale geldiğini, bundan dolayı askerlerin az sayıda ancak sürekli hareket halinde olduğunun da altını çizdi.

'Risk almıyoruz'

İsrail ordusundaki Gazze bölüğünün eski komutan yardımcısı Tuğgeneral Amir Avivi, "Risk almıyoruz. Askerlerimiz manevra yaparken, bunu güçlü toplarla ve üstümüzde 50 uçakla yapıyoruz, hareket eden her şeyi imha ediyoruz" dedi.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
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