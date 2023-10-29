https://sputniknews.com.tr/20231029/arap-birligi-israil-gazze-seridini-kavrulmus-topraga-ceviriyor-1076842612.html

Arap Birliği: İsrail, Gazze Şeridi’ni kavrulmuş toprağa çeviriyor

Arap Birliği: İsrail, Gazze Şeridi’ni kavrulmuş toprağa çeviriyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, 23 gündür bölgeyi abluka altına alan İsrail’in, halkı su kaynaklarından mahrum ederek Gazze’yi ‘kavrulmuş toprağa’... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T14:54+0300

2023-10-29T14:54+0300

2023-10-29T14:55+0300

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ahmed ebu gayt

arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt

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Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen, Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de su kaynakları temalı bir konferansta yaptığı konuşmasında, Gazze Şeridi'nde alt yapıyı tahrip ederek suyu silah olarak kullanan İsrail'in bölgede ‘kavurulmuş toprak politikası’ izlediğini söyledi.İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesiyle ilgili konuşan Ebu Gayt, akonuşmasında, “İsrail, Filistinli vatandaşları komşu ülkelere göç etmeye zorlamak için hastane, okul, su ve kanalizasyon sistemleri de dahil olmak üzere altyapıyı hedef alarak bölgeyi kavrulmuş topraklara çevirme politikası uyguluyor” ifadelerini kullandı.Arap Birliği Genel Sekreteri, İsrail’in Gazze Şeridi'nde suyu silah olarak kullanmasının ilk kez olmadığını anımsatırken, bunun bir savaş suçu olduğunun da altını çizdi.Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) raporuna göre, mevcut durumda Gazze'deki binlerce ailenin geçici barınaklarda ya da açık alanda yetersiz gıda ve suyla yaşadığı kaydediliyor.‘BM'nin Gazze'yle ilgili kararı uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıtıyor’Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan 'Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı' kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun ,'uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı' değerlendirmesinde bulundu.Arap Birliği Genel Sekreteri, yaptığı yazılı açıklamada, 120 ülkenin karara evet oyu vermesinin, dünya kamuoyunun, Gazze'de yaşananlara karşı olduğunu gösterdiğini belirtti.BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) benzer bir karar alınmasının veto yetkisi ile engellendiğine değinen Ebu Gayt, uluslararası toplumun, BM Genel Kurulu'nda bu yetkiden bağımsız bir şekilde gerçek iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.Ebu Gayt, İsrail'in, Gazze'ye dönük şiddetli saldırılarını durdurması ve insani yardım koridorlarının açılması için söz konusu kararın diplomatik bir kampanyaya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.Ürdün tarafından ortaya konulan ve Türkiye ile Rusya da dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.Karar, 45 'çekimser' ve ABD ve İsrail’in içerisinde bulunduğu 14 'hayır' oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.Kararda, 'Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunulmuş ve çatışmaların durdurulması' talep edilmişti.Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html

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