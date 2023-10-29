https://sputniknews.com.tr/20231029/filistinli-bakan-gazze-seridinde-iletisimin-kesilmesi-insanlik-sucudur-1076836344.html
Filistinli bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur
Filistinli bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur
Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nin sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerine erişiminin kapatılmasının... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T12:44+0300
2023-10-29T12:44+0300
2023-10-29T12:44+0300
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Sputnik’e konuşan Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sadr, Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişimi ve interneti kapatarak insani hizmetlerin çalışmalarını tehdit eden İsrail’in, bu adımıyla halkın sesini susturmak ve Gazze Şeridi'nde işlediği suçları örtbas etmek istediğinin altını çizdi.Gazze'de ister internet ister cep veya sabit hatlı telefonlarla iletişimin İsrail tarafından tamamen kesildiğini hatırlatan Filistinli bakan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin kapatılması sürecinin işgalci devlet tarafından kasıtlı ve manuel olarak yürütüldüğüne dikkat çekerken, uluslararası kurumların kontrollerine rağmen İsrail'in bu hizmetleri yeniden etkinleştirmeyi reddettiğinin doğrulandığını kaydetti.İsrail'in saldırıyı durdurması için artık daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Sadr, “İsrail sanki frenleri yokmuş, insanların öldürülmesini ve yok edilmesini durdurabilecek kırmızı çizgileri yokmuş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.Mısır'dan iletişim konusunda yardım sözüFilistinli bakan, ayrıca ülkesinin Mısır ile birlikte iletişim ve internet krizini çözmeye yönelik işbirliğinin sürdüğünü bildirirken, “Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amra Talaat'tan, Mısır telekomünikasyon ağlarının yayınını Filistin sınırına taşımasını ve en azından bazı sınır bölgelerindeki Filistin vatandaşlarının iletişim hizmetlerine Mısır altyapısı üzerinden erişmesi için resmi talepte bulundum. Mısırlı mevkidaşım, bunun üzerinde çalışacağına söz verdi” diye konuştu.Sputnik'e verdiği demecinde, bölgeye ulaşması beklenen Starlink uydu sistemleri aracılığıyla iletişim hizmetlerine ilişkin müzakereleri de değerlendiren Sadr, demecini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231029/israil-ordusu-gazzede-450den-fazla-hedefe-hava-saldirisi-duzenlendi-1076834346.html
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Filistinli bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur
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Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nin sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerine erişiminin kapatılmasının ‘kimsenin hayal bile edemeyeceği bir insanlık suçu’ olduğunu söyledi.
Sputnik
’e konuşan Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sadr, Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişimi ve interneti kapatarak insani hizmetlerin çalışmalarını tehdit eden İsrail’in, bu adımıyla halkın sesini susturmak ve Gazze Şeridi'nde işlediği suçları örtbas etmek
istediğinin altını çizdi.
Gazze'de ister internet ister cep veya sabit hatlı telefonlarla iletişimin İsrail tarafından tamamen kesildiğini hatırlatan Filistinli bakan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“İsrail'in eylemleri sırasında ilk başta Gazze Şeridi'ndeki iletişim altyapısı yüzde 30'a yakın hasar gördü, ancak bölgeler ve şerit içindeki vatandaşlar arasındaki iletişimin bir kısmı hala korunuyordu. Ancak 21 Ekim 2023 akşamı uluslararası iletişimi sağlayan internet altyapımızı yok ettiler. Şeridi geri kalan dünyaya bağlayan tüm iletişim hatları durdu.”
Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin kapatılması sürecinin işgalci devlet tarafından kasıtlı ve manuel olarak yürütüldüğüne dikkat çekerken, uluslararası kurumların kontrollerine rağmen İsrail'in bu hizmetleri yeniden etkinleştirmeyi reddettiğinin doğrulandığını kaydetti.
İsrail'in saldırıyı durdurması için artık daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Sadr, “İsrail sanki frenleri yokmuş, insanların öldürülmesini ve yok edilmesini durdurabilecek kırmızı çizgileri yokmuş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.
Mısır'dan iletişim konusunda yardım sözü
Filistinli bakan, ayrıca ülkesinin Mısır ile birlikte iletişim ve internet krizini çözmeye yönelik işbirliğinin sürdüğünü bildirirken, “Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amra Talaat'tan, Mısır telekomünikasyon ağlarının yayınını Filistin sınırına taşımasını ve en azından bazı sınır bölgelerindeki Filistin vatandaşlarının iletişim hizmetlerine Mısır altyapısı üzerinden erişmesi için resmi talepte bulundum. Mısırlı mevkidaşım, bunun üzerinde çalışacağına söz verdi” diye konuştu.
Sputnik'e verdiği demecinde, bölgeye ulaşması beklenen Starlink uydu sistemleri aracılığıyla iletişim hizmetlerine ilişkin müzakereleri de değerlendiren Sadr, demecini şu şekilde sonlandırdı:
“Bu hizmetleri (Starlink) alabilmemiz için Gazze Şeridi'ne özel yer ekipmanlarının yerleştirilmesi gerekiyor. Bu ekipmanların bir kısmının oluşturulup Gazze Şeridi'ne teslim edilmesi için Mısır tarafı ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sürecini başlattık. Ancak sonrasında tüm çabalarımıza rağmen şirket, bize bu ekipmanın tamamını sağlamayacağını, yalnızca tanınmış uluslararası insani yardım kuruluşlarına devredebileceğini söyledi. Biz de Filistinli insani yardım kuruluşlarına devredilmesini talep ettik. Biz kendi topraklarımızda dimdik ayakta kalacak, Bir adım bile geri çekilmeyeceğiz. Burası bizim vatanımız, burası bizim topraklarımız. Uluslararası hukukun uygulanmasını ve Filistinli mültecilerin topraklarına ve evlerine dönmesiyle birlikte 1967'deki sınırlarına sahip olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını talep ediyoruz.”