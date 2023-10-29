https://sputniknews.com.tr/20231029/filistinli-bakan-gazze-seridinde-iletisimin-kesilmesi-insanlik-sucudur-1076836344.html

Filistinli bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur

Filistinli bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nin sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerine erişiminin kapatılmasının... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:44+0300

2023-10-29T12:44+0300

2023-10-29T12:44+0300

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Sputnik’e konuşan Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sadr, Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişimi ve interneti kapatarak insani hizmetlerin çalışmalarını tehdit eden İsrail’in, bu adımıyla halkın sesini susturmak ve Gazze Şeridi'nde işlediği suçları örtbas etmek istediğinin altını çizdi.Gazze'de ister internet ister cep veya sabit hatlı telefonlarla iletişimin İsrail tarafından tamamen kesildiğini hatırlatan Filistinli bakan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Ishaq Sadr, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin kapatılması sürecinin işgalci devlet tarafından kasıtlı ve manuel olarak yürütüldüğüne dikkat çekerken, uluslararası kurumların kontrollerine rağmen İsrail'in bu hizmetleri yeniden etkinleştirmeyi reddettiğinin doğrulandığını kaydetti.İsrail'in saldırıyı durdurması için artık daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Sadr, “İsrail sanki frenleri yokmuş, insanların öldürülmesini ve yok edilmesini durdurabilecek kırmızı çizgileri yokmuş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.Mısır'dan iletişim konusunda yardım sözüFilistinli bakan, ayrıca ülkesinin Mısır ile birlikte iletişim ve internet krizini çözmeye yönelik işbirliğinin sürdüğünü bildirirken, “Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amra Talaat'tan, Mısır telekomünikasyon ağlarının yayınını Filistin sınırına taşımasını ve en azından bazı sınır bölgelerindeki Filistin vatandaşlarının iletişim hizmetlerine Mısır altyapısı üzerinden erişmesi için resmi talepte bulundum. Mısırlı mevkidaşım, bunun üzerinde çalışacağına söz verdi” diye konuştu.Sputnik'e verdiği demecinde, bölgeye ulaşması beklenen Starlink uydu sistemleri aracılığıyla iletişim hizmetlerine ilişkin müzakereleri de değerlendiren Sadr, demecini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231029/israil-ordusu-gazzede-450den-fazla-hedefe-hava-saldirisi-duzenlendi-1076834346.html

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