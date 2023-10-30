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İsrail saldırı - Sputnik Türkiye

Gazze'de son durum: İsrail'den hastaneyi 'bombalama tehdidi', bazı bölgelerde internet kesildi

07:37 30.10.2023
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İsrail-Hamas çatışması 24 gündür sürüyor. İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı. Düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 8 bini aştı. İsrail tarafında ise bin 400 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 24. gününe girdi. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.
Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.

'Hastanenin bazı bölümleri hasar gördü'

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu. Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.
Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.
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