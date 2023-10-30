https://sputniknews.com.tr/20231030/afaddan-gazzede-vurulan-binalara-iliskin-aciklama-1076895296.html

AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin açıklama

AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin açıklama

AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin yapıaln açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T19:15+0300

2023-10-30T19:15+0300

2023-10-30T20:18+0300

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

türkiye

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İsrail'in Gazze'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) binasını vurduğuna yönelik iddialar yalanlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231030/israil-bu-sefer-turk-ve-filistin-kizilayi-depolarini-vurdu-afadin-bulundugu-binaagirhasaraldi-1076893038.html

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