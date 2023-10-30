https://sputniknews.com.tr/20231030/afaddan-gazzede-vurulan-binalara-iliskin-aciklama-1076895296.html
AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin açıklama
AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin açıklama
AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin yapıaln açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T19:15+0300
2023-10-30T19:15+0300
2023-10-30T20:18+0300
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye
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İsrail'in Gazze'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) binasını vurduğuna yönelik iddialar yalanlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231030/israil-bu-sefer-turk-ve-filistin-kizilayi-depolarini-vurdu-afadin-bulundugu-binaagirhasaraldi-1076893038.html
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AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin açıklama
19:15 30.10.2023 (güncellendi: 20:18 30.10.2023) Abone ol
AFAD'dan 'Gazze'de lojistik deposunun vurulduğu' iddiasına ilişkin yapıaln açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır" denildi.
İsrail'in Gazze'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) binasını vurduğuna yönelik iddialar yalanlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."