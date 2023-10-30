https://sputniknews.com.tr/20231030/israil-bu-sefer-turk-ve-filistin-kizilayi-depolarini-vurdu-afadin-bulundugu-binaagirhasaraldi-1076893038.html
İsrail bu sefer Türk ve Filistin Kızılayı depolarını vurdu: AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı
İsrail bu sefer Türk ve Filistin Kızılayı depolarını vurdu: AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı
İsrail hava saldırılarında Türkiye ve Filistin Kızılay'ının deposu vuruldu. Binada büyük bir hasar olduğu açıklandı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T17:59+0300
2023-10-30T17:59+0300
2023-10-30T18:52+0300
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İsrail ordusu, Gazze'de saldırılara devam ederken Sputnik Arap Servisi'nden elde edilen görüntülere göre, Türkiye - Filistin Kızılayı'nın deposu bombalandı. AFAD'ın sembolünün de görüldüğü bina, saldırıda ağır hasar aldı. Filistin Kızılayı, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bölgenin hedef alınması nedeniyle Gazze kentindeki Filistin Kızılay'ı depolarında ciddi hasar meydana geldi. Tüm hizmetler devre dışı kaldı" ifadelerini kullandı. İsrail gün içinde Türkiye - Filistin Hastanesi'ni de vurmuştu.Kerem Kınık'tan açıklamaEski Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medyadan "Gazze’de Kızılay olarak inşa edip Filistin Kızılay’ına teslim ettiğimiz Gazze İnsani Yardım ve Afet Lojistik Merkezimiz koordinatları işgal gücünde ve BM yetkililerinde olmasına rağmen hedef alındı ve binamız ağır hasar aldı" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/hamas-3-rehinenin-yer-aldigi-bir-video-yayinladi-1076890995.html
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İsrail bu sefer Türk ve Filistin Kızılayı depolarını vurdu: AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı
17:59 30.10.2023 (güncellendi: 18:52 30.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail hava saldırılarında Türkiye ve Filistin Kızılay'ının deposu vuruldu. Binada büyük bir hasar olduğu açıklandı.
İsrail ordusu, Gazze'de saldırılara devam ederken Sputnik Arap Servisi'nden elde edilen görüntülere göre, Türkiye - Filistin Kızılayı'nın deposu bombalandı. AFAD'ın sembolünün de görüldüğü bina, saldırıda ağır hasar aldı.
Filistin Kızılayı
, Facebook'ta yaptığı paylaşımda
, "Bölgenin hedef alınması nedeniyle Gazze kentindeki Filistin Kızılay'ı depolarında ciddi hasar meydana geldi. Tüm hizmetler devre dışı kaldı"
ifadelerini kullandı.
İsrail gün içinde Türkiye - Filistin Hastanesi'ni de vurmuştu.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medyadan "Gazze’de Kızılay olarak inşa edip Filistin Kızılay’ına teslim ettiğimiz Gazze İnsani Yardım ve Afet Lojistik Merkezimiz koordinatları işgal gücünde ve BM yetkililerinde olmasına rağmen hedef alındı ve binamız ağır hasar aldı" açıklamasında bulundu.