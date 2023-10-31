https://sputniknews.com.tr/20231031/beyaz-saray-su-anda-ateskesin-hamasa-fayda-saglayacagina-inaniyoruz-1076903931.html
Beyaz Saray: Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz
Beyaz Saray: Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T02:08+0300
2023-10-31T02:08+0300
2023-10-31T02:08+0300
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abd
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gazze
gazze şeridi
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Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını cevapladı.Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkes fikrine ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Stratejik İletişim Koordinatörü, ABD'nin, ateşkes yerine Gazze'de şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesine ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/ingiltere-basbakani-sunak-gazzede-ateskes-cagrisinda-bulunan-siyasetciyi-gorevden-aldi-1076902112.html
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Beyaz Saray: Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkes fikrine ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Stratejik İletişim Koordinatörü, ABD'nin, ateşkes yerine Gazze'de şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesine ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını kaydetti.