https://sputniknews.com.tr/20231030/kremlin-mahackale-havalimanindaki-olaylar-buyuk-olcude-dis-mudahalenin-bir-sonucu-1076887775.html
Kremlin: Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar, büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu
Kremlin: Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar, büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki havalimanında yaşanan olayların büyük ölçüde dış... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T16:18+0300
2023-10-30T16:18+0300
2023-10-30T16:18+0300
dünya
rusya
dağıstan
mahaçkale havalimanı
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
dış güçler
vladimir putin
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Basın toplantısında Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı'na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdiği vakayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Dünkü olayın bilgi alanındaki dış nüfuz da dahil büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu olduğu iyi biliniyor ve aşikar" dedi.'Gazze'den gelen görüntüler nedeniyle insanları kışkırtmak çok kolay'Kremlin Sözcüsü, Gazze Şeridi'nden çocukların, yaşlıların, sağlık çalışanlarının öldürüldüğüne dair görüntülerin geldiği bu dönemde provokatörlerin durumu suistimal ederek insanları kışkırtmasının çok kolay olduğunun altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür olaylara her zaman büyük önem verdiğini ve vermeye devam ettiğini söyleyen Peskov, Rus liderin henüz geçen hafta Kremlin'de farklı dinlerden temsilcilerle bir araya gelerek bu konuyu masaya yatırdığını anımsattı.'Putin olayları kurmaylarıyla masaya yatıracak'Putin'in bugün akşam saatlerinde kurmaylarıyla bir toplantı yapacağını ve Batı'nın Ortadoğu'daki olayları kullanarak Rusya toplumunu bölme girişimlerini istişare edeceğini de kaydeden Peskov, Rusya liderinin toplantının başında bir konuşma yapmasının planlandığını söyledi.Peskov, Putin'in dün akşam saatlerinden beri Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Muhafızları ve Dağıstan lideri Sergey Melikov'dan olayla ilgili rapor aldığını da bildirdi.Kremlin Sözcüsü, Mahaçkale'deki gelişmelerin 4 Kasım Ulusal Birlik Günü kutlamalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.'Mahaçkale Havalimanı normal çalışma rejimine döndü'Bu arada Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), dünkü olayların ardından bugün saat 14:00 itibarıyla Mahaçkale Havalimanı'nın uçuşlara yeniden açıldığını ve tam teşekküllü çalışmaya başladığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/tel-avivden-gelen-ucak-dagistana-inis-yapmisti-israilliler-gozetim-altina-alindi-1076879457.html
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dağıstan
israil
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rusya, dağıstan, mahaçkale havalimanı, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, dış güçler, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, dağıstan, mahaçkale havalimanı, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, dış güçler, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar, büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki havalimanında yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu olduğunu söyledi. Mahaçkale Havalimanı, uçuşlara yeniden açıldı.
Basın toplantısında Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı'na
inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdiği vakayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Dünkü olayın bilgi alanındaki dış nüfuz da dahil büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu olduğu iyi biliniyor ve aşikar
" dedi.
'Gazze'den gelen görüntüler nedeniyle insanları kışkırtmak çok kolay'
Kremlin Sözcüsü, Gazze Şeridi'nden çocukların, yaşlıların, sağlık çalışanlarının öldürüldüğüne dair görüntülerin geldiği bu dönemde provokatörlerin durumu suistimal ederek insanları kışkırtmasının çok kolay olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
bu tür olaylara her zaman büyük önem verdiğini
ve vermeye devam ettiğini söyleyen Peskov, Rus liderin henüz geçen hafta Kremlin'de farklı dinlerden temsilcilerle bir araya gelerek bu konuyu masaya yatırdığını anımsattı.
'Putin olayları kurmaylarıyla masaya yatıracak'
Putin'in bugün akşam saatlerinde kurmaylarıyla bir toplantı yapacağını ve Batı'nın Ortadoğu'daki olayları
kullanarak Rusya toplumunu bölme girişimlerini istişare edeceğini de kaydeden Peskov, Rusya liderinin toplantının başında bir konuşma yapmasının planlandığını söyledi.
Peskov, Putin'in dün akşam saatlerinden beri Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Muhafızları ve Dağıstan lideri Sergey Melikov'dan olayla ilgili rapor aldığını da bildirdi.
Kremlin Sözcüsü, Mahaçkale'deki gelişmelerin 4 Kasım Ulusal Birlik Günü kutlamalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.
'Mahaçkale Havalimanı normal çalışma rejimine döndü'
Bu arada Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), dünkü olayların ardından bugün saat 14:00 itibarıyla Mahaçkale Havalimanı'nın uçuşlara yeniden açıldığını ve tam teşekküllü çalışmaya başladığını duyurdu.