Putin: Gazze'deki hastane saldırısı insani bir felaket

"Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani nitelikli bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine dair bir sinyal olacağını umuyorum. Her halükarda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz."