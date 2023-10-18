https://sputniknews.com.tr/20231018/putin-gazzedeki-hastane-saldirisi-insani-bir-felaket-1076470130.html
Putin: Gazze'deki hastane saldırısı insani bir felaket
Putin: Gazze'deki hastane saldırısı insani bir felaket
Çin'in başkenti Pekin'de açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı insani... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T12:57+0300
2023-10-18T12:57+0300
2023-10-18T13:05+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soru karşısında Putin, yaşanan gelişmenin trajedi ve insani felaket olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-israile-kendinizi-savunmaniz-icin-ne-gerekiyorsa-yapin-arkanizdayiz-1076464087.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, vladimir putin, hastane, israil, israil-filistin, saldırı, filistin, israil-filistin sorunu
Putin: Gazze'deki hastane saldırısı insani bir felaket
12:57 18.10.2023 (güncellendi: 13:05 18.10.2023) Abone ol
Çin'in başkenti Pekin'de açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı insani felaket olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.
Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soru karşısında Putin, yaşanan gelişmenin trajedi ve insani felaket olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:
"Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani nitelikli bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine dair bir sinyal olacağını umuyorum. Her halükarda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz."