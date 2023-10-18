https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-israile-kendinizi-savunmaniz-icin-ne-gerekiyorsa-yapin-arkanizdayiz-1076464087.html

Biden'dan İsrail'e: Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız

Biden'dan İsrail'e: Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız

Netanyahu ile görüşen Biden, "İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin" dedi. Biden... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T11:50+0300

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Netanyahu, desteklerinden dolayı Biden'a teşekkür etti ve bölgeye barış getireceğini iddia etti.'Hastanenin bombalanması İsrail tarafından yapılmamış, karşı taraf yapmış'İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Biden, "Hamaslı teröristler bin 300 kişiyi katlettiler. Onlar tarafından kaçırılan çocukların neler yaşayabildiğini tahmin bile edemiyorum. ABD'liler sizinle aynı fikirde ve endişeli. İsrail bu saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin. Bunun olması için her türlü desteği sağlayacağız. Çok üzgünüm, çok sinirliyim Gazze hastanesindeki patlamadan dolayı. Hastanenin bombalanması da sizin tarafınızdan yapılmamış, diğerleri tarafından yapılmış ama bunu anlamayan insanlar var. Hamas'a gücümüzü göstermek çok önemli. Ne yapacağımıza bakacağız. Burada olmak istedim çünkü tüm Dünya'nın İsrail yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum" dedi ve devam etti:Netanyahu, Biden'a İsrail'e verdiği 'koşulsuz destek' için teşekkür etti Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail’in, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanışa geçmesinden bu yana Washington'un İsrail’e verdiği koşulsuz destek için ABD'ye minnettar olduğunu belirtti. Netanyahu, “Her gün desteğinizi görüyorum, bu savaşın başından beri sahip olduğumuz işbirliğinin ölçeği, ülkelerimiz arasındaki olağanüstü ittifakın tarihinde gerçekten eşi görülmemiş seviyelere ulaştı" dedi. İsrail Başbakanı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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