Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-ortadogudaki-durum-bolgesel-bir-catismaya-donusme-riski-tasiyor-1076761542.html
Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor
Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ortadoğu'daki durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını belirtti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T18:56+0300
2023-10-26T18:56+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
israil-filistin
ortadoğu
doğu akdeniz
ermenistan
hamas
azerbaycan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076761340_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7a2190f25dc5ed5d3299d25f1ddfee61.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması da dahil olmak üzere Ortadoğu'da kötüleşen durumun, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırdığını söyledi.Zaharova, “İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarının arttığını endişeyle izliyoruz. Bölge dışı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri manevralarından son derece kaygılıyız. Bu faktörler, çeşitli tarafların artan çatışmacı söylemleriyle birlikte, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırıyor” dedi.'Çatışmalar olumsuz senaryoya göre gelişiyor'Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafını hızla çözmeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Zaharova, bu münasebetle önemli bölgesel aktörlerle temas halinde olduğunun da altını çizdi.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki durumun olumsuz bir senaryoya göre geliştiğine dikkat çekerken, “Eldeki verilere göre 7 Ekim'den bu yana 6 bine yakın Filistinli ve bin 500 civarında İsrailli hayatını kaybetti. Bunların 2 binden fazlası çocuk. Çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riski de artıyor. Bu bağlamda ateşkesin erken sağlanması, insani koridorların açılması, tahliye tedbirlerinin uygulanması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Filistin Hamas hareketinin temsilcileri Moskova’daZaharova, Filistin Hamas hareketinin temsilcilerinin halihazırda Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit ederken, temaslar ve görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ayrıca bilgilendireceğini aktardı.Gün içerisinde Hamas Siyasi Büro Temsilcisi Ebu Merzuk liderliğindeki bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiği açıklanmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Hamas hareketinin siyasi liderleriyle Katar'da bir toplantı yaptıklarını söylemiş, tarafların rehinelerin akıbetini görüştüğünü eklemişti.‘Erivan siyasi irade gösterirse Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etmeye hazırız’Zaharova, Moskova’nın Erivan'da siyasi irade olması halinde üçlü zirve kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını ağırlamaya hazır olduğunu vurgularken, “Eğer Erivan'da siyasi irade varsa, tam teşekküllü bir üçlü zirve oluşturarak Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarını Rusya’da ağırlamaya hala hazırız” diye konuştu.‘AB’nin Ermeistan’daki misyonu Rusya ve İran’a karşı istihbarat topluyor’Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde kurulan AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) çalışmalarını da değerlendiren Zaharova, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan bu misyonun aslında Rusya ve İran'a karşı istihbarat topladığına dikkat çekerken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:‘Malta'daki Ukrayna konulu toplantının verimli ve başarılı olma şansı yok’Zaharova, 28-29 Ekim’de Malta'da yapılacak Ukrayna konulu uluslararası toplantının başarılı olma şansının olmadığını belirterek, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözümün ana hatlarını tartışmaya yönelik herhangi bir formatın kesinlikle ‘katma değeri’ olmayacağını söyledi.Zaharova, "Bu tür toplantıların kesinlikle hiçbir şansı olmadığı açık. Yıllarca dış politika hattında askeri ve siyasi meselelerde sıkı tarafsızlığa vurgu yapan Malta'nın, bugün Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmakla hiçbir ilgisi olmayan Rus karşıtı bir etkinliğe platform sunmasının üzücü olmadığı söylenemez” diye konuştu.‘ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözmez’ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına değinen Zaharova, bu tatbikatlarının Kore Yarımadası'nın sorunlarının çözümüne yönelik bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmayacağını vurguladı.Zaharova, “Kore Yarımadası'ndaki durumun gelişimini yakından izliyoruz; ABD, Kore Cumhuriyeti ve Japonya buradaki askeri faaliyetlerini artırmaya devam ediyor ve bu da gerilimin tırmanmasına neden oluyor. 22 Ekim'de bir Amerikan stratejik bombardıman uçağının katılımıyla gerçekleştirilen benzeri görülmemiş üçlü hava tatbikatlarına dikkat çektik. Böyle bir güç potansiyelinin gösterilmesi, Kore Yarımadası'nın sorunlarının siyasi ve diplomatik çözümü amacıyla bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasina-dair-konusan-putin-rusya-arabulucu-olabilir-1076312777.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076761340_70:0:937:650_1920x0_80_0_0_8bd4115ae89c25dce1f237a6965557fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, ermenistan, hamas, azerbaycan
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, ermenistan, hamas, azerbaycan

Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor

18:56 26.10.2023
© RuptlyRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
© Ruptly
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ortadoğu'daki durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması da dahil olmak üzere Ortadoğu'da kötüleşen durumun, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırdığını söyledi.
Zaharova, “İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarının arttığını endişeyle izliyoruz. Bölge dışı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri manevralarından son derece kaygılıyız. Bu faktörler, çeşitli tarafların artan çatışmacı söylemleriyle birlikte, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırıyor” dedi.

'Çatışmalar olumsuz senaryoya göre gelişiyor'

Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafını hızla çözmeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Zaharova, bu münasebetle önemli bölgesel aktörlerle temas halinde olduğunun da altını çizdi.
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki durumun olumsuz bir senaryoya göre geliştiğine dikkat çekerken, “Eldeki verilere göre 7 Ekim'den bu yana 6 bine yakın Filistinli ve bin 500 civarında İsrailli hayatını kaybetti. Bunların 2 binden fazlası çocuk. Çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riski de artıyor. Bu bağlamda ateşkesin erken sağlanması, insani koridorların açılması, tahliye tedbirlerinin uygulanması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Filistin Hamas hareketinin temsilcileri Moskova’da

Zaharova, Filistin Hamas hareketinin temsilcilerinin halihazırda Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit ederken, temaslar ve görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ayrıca bilgilendireceğini aktardı.
Gün içerisinde Hamas Siyasi Büro Temsilcisi Ebu Merzuk liderliğindeki bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiği açıklanmıştı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Hamas hareketinin siyasi liderleriyle Katar'da bir toplantı yaptıklarını söylemiş, tarafların rehinelerin akıbetini görüştüğünü eklemişti.

‘Erivan siyasi irade gösterirse Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etmeye hazırız’

Zaharova, Moskova’nın Erivan'da siyasi irade olması halinde üçlü zirve kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını ağırlamaya hazır olduğunu vurgularken, “Eğer Erivan'da siyasi irade varsa, tam teşekküllü bir üçlü zirve oluşturarak Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarını Rusya’da ağırlamaya hala hazırız” diye konuştu.

‘AB’nin Ermeistan’daki misyonu Rusya ve İran’a karşı istihbarat topluyor’

Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde kurulan AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) çalışmalarını da değerlendiren Zaharova, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan bu misyonun aslında Rusya ve İran'a karşı istihbarat topladığına dikkat çekerken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
“Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) misyonları, Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan olaylarda olduğu gibi etkinliğini ikna edici bir şekilde kanıtlandı. Eğer Ermeni liderliği cumhuriyet topraklarına KGAÖ gözlem misyonu yerleştirmeyi kabul ederse, birçok sorun da önlenebilir. Ancak bunun yerine Ermeni hükümeti, izleme kisvesi altında, aslında Rusya ve İran'a karşı istihbarat verileri toplayan AB misyonunu kabul etti. Bu misyon yalnızca Brüksel’e hizmet veriyor.”

‘Malta'daki Ukrayna konulu toplantının verimli ve başarılı olma şansı yok’

Zaharova, 28-29 Ekim’de Malta'da yapılacak Ukrayna konulu uluslararası toplantının başarılı olma şansının olmadığını belirterek, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözümün ana hatlarını tartışmaya yönelik herhangi bir formatın kesinlikle ‘katma değeri’ olmayacağını söyledi.
Zaharova, "Bu tür toplantıların kesinlikle hiçbir şansı olmadığı açık. Yıllarca dış politika hattında askeri ve siyasi meselelerde sıkı tarafsızlığa vurgu yapan Malta'nın, bugün Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmakla hiçbir ilgisi olmayan Rus karşıtı bir etkinliğe platform sunmasının üzücü olmadığı söylenemez” diye konuştu.

‘ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözmez’

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına değinen Zaharova, bu tatbikatlarının Kore Yarımadası'nın sorunlarının çözümüne yönelik bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmayacağını vurguladı.
Zaharova, “Kore Yarımadası'ndaki durumun gelişimini yakından izliyoruz; ABD, Kore Cumhuriyeti ve Japonya buradaki askeri faaliyetlerini artırmaya devam ediyor ve bu da gerilimin tırmanmasına neden oluyor. 22 Ekim'de bir Amerikan stratejik bombardıman uçağının katılımıyla gerçekleştirilen benzeri görülmemiş üçlü hava tatbikatlarına dikkat çektik. Böyle bir güç potansiyelinin gösterilmesi, Kore Yarımadası'nın sorunlarının siyasi ve diplomatik çözümü amacıyla bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmaz” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
DÜNYA
İsrail-Filistin çatışmasına dair konuşan Putin: Rusya arabulucu olabilir
13 Ekim, 17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала