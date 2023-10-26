https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-ortadogudaki-durum-bolgesel-bir-catismaya-donusme-riski-tasiyor-1076761542.html

Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor

Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ortadoğu'daki durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını belirtti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T18:56+0300

2023-10-26T18:56+0300

2023-10-26T18:56+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

israil-filistin

ortadoğu

doğu akdeniz

ermenistan

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azerbaycan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması da dahil olmak üzere Ortadoğu'da kötüleşen durumun, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırdığını söyledi.Zaharova, “İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarının arttığını endişeyle izliyoruz. Bölge dışı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri manevralarından son derece kaygılıyız. Bu faktörler, çeşitli tarafların artan çatışmacı söylemleriyle birlikte, çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riskini artırıyor” dedi.'Çatışmalar olumsuz senaryoya göre gelişiyor'Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafını hızla çözmeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Zaharova, bu münasebetle önemli bölgesel aktörlerle temas halinde olduğunun da altını çizdi.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki durumun olumsuz bir senaryoya göre geliştiğine dikkat çekerken, “Eldeki verilere göre 7 Ekim'den bu yana 6 bine yakın Filistinli ve bin 500 civarında İsrailli hayatını kaybetti. Bunların 2 binden fazlası çocuk. Çatışmanın bölgesel bir boyuta tırmanma riski de artıyor. Bu bağlamda ateşkesin erken sağlanması, insani koridorların açılması, tahliye tedbirlerinin uygulanması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Filistin Hamas hareketinin temsilcileri Moskova’daZaharova, Filistin Hamas hareketinin temsilcilerinin halihazırda Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit ederken, temaslar ve görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ayrıca bilgilendireceğini aktardı.Gün içerisinde Hamas Siyasi Büro Temsilcisi Ebu Merzuk liderliğindeki bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiği açıklanmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Hamas hareketinin siyasi liderleriyle Katar'da bir toplantı yaptıklarını söylemiş, tarafların rehinelerin akıbetini görüştüğünü eklemişti.‘Erivan siyasi irade gösterirse Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etmeye hazırız’Zaharova, Moskova’nın Erivan'da siyasi irade olması halinde üçlü zirve kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını ağırlamaya hazır olduğunu vurgularken, “Eğer Erivan'da siyasi irade varsa, tam teşekküllü bir üçlü zirve oluşturarak Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarını Rusya’da ağırlamaya hala hazırız” diye konuştu.‘AB’nin Ermeistan’daki misyonu Rusya ve İran’a karşı istihbarat topluyor’Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde kurulan AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) çalışmalarını da değerlendiren Zaharova, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan bu misyonun aslında Rusya ve İran'a karşı istihbarat topladığına dikkat çekerken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:‘Malta'daki Ukrayna konulu toplantının verimli ve başarılı olma şansı yok’Zaharova, 28-29 Ekim’de Malta'da yapılacak Ukrayna konulu uluslararası toplantının başarılı olma şansının olmadığını belirterek, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözümün ana hatlarını tartışmaya yönelik herhangi bir formatın kesinlikle ‘katma değeri’ olmayacağını söyledi.Zaharova, "Bu tür toplantıların kesinlikle hiçbir şansı olmadığı açık. Yıllarca dış politika hattında askeri ve siyasi meselelerde sıkı tarafsızlığa vurgu yapan Malta'nın, bugün Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmakla hiçbir ilgisi olmayan Rus karşıtı bir etkinliğe platform sunmasının üzücü olmadığı söylenemez” diye konuştu.‘ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözmez’ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına değinen Zaharova, bu tatbikatlarının Kore Yarımadası'nın sorunlarının çözümüne yönelik bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmayacağını vurguladı.Zaharova, “Kore Yarımadası'ndaki durumun gelişimini yakından izliyoruz; ABD, Kore Cumhuriyeti ve Japonya buradaki askeri faaliyetlerini artırmaya devam ediyor ve bu da gerilimin tırmanmasına neden oluyor. 22 Ekim'de bir Amerikan stratejik bombardıman uçağının katılımıyla gerçekleştirilen benzeri görülmemiş üçlü hava tatbikatlarına dikkat çektik. Böyle bir güç potansiyelinin gösterilmesi, Kore Yarımadası'nın sorunlarının siyasi ve diplomatik çözümü amacıyla bir müzakere sürecinin kurulmasına katkıda bulunmaz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasina-dair-konusan-putin-rusya-arabulucu-olabilir-1076312777.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, ermenistan, hamas, azerbaycan