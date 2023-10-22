https://sputniknews.com.tr/20231022/abd-japonya-ve-guney-koreden-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati--1076606443.html

ABD, Japonya ve Güney Kore’den ilk kez ortak hava tatbikatı

ABD, Japonya ve Güney Kore’den ilk kez ortak hava tatbikatı

Güney Kore ordusuna bağlı kaynaklarına atıfta bulunan Yonhap haber ajansı, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin tarihte ilk kez ortak hava tatbikatı... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T16:28+0300

2023-10-22T16:28+0300

2023-10-22T16:28+0300

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Ajansa göre, tatbikat Kore Yarımadası'nın güneyinde, ancak Kore Cumhuriyeti hava sahasının dışında gerçekleşirken, tatbikata Amerikan B-52H stratejik bombardıman uçağı ve bombardıman uçağına savaş düzeninde eşlik eden üç ülkeden F-15K ve F-16 savaş uçakları dahil edildi.17 Ekim'de Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçaklarıyla ortak B-52H tatbikatları Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilirken, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip B-52H uçakları ilk kez Güney Kore'ye inmişti.Yonhap haber ajansı, mevcut üçlü hava tatbikatları, Güney Kore, ABD ve Japonya liderlerinin ağustos ayında Camp David'deki ABD Başkanlık Konutu’nda yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar kapsamında düzenlenirken, yakın zamanda Seul, Washington ve Tokyo, yine Kore Yarımadası'nın güneyinde 7 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatlarına başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-natonun-tatbikatlari-giderek-daha-kiskirtici-ve-saldirgan-hale-geliyor-1075647854.html

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abd, japonya, güney kore, kuzey kore, nato, nükleer füze, tatbikat