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Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan hale geliyor
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan hale geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun düzenlediği tatbikatlar sırasında, özellikle Rusya yönünden gelecek olası saldırıları püskürtmeye yönelik eylemler üzerinde... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T12:24+0300
2023-09-21T12:24+0300
nato
rusya dışişleri bakanlığı
tatbikat
nato steadfast defender 2021 tatbikatı
savunma
saldırı
ittifak
askeri operasyon
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre 2024 baharında yapılması planlanan NATO’nun Steadfast Defender tatbikatının birkaç Avrupa ülkesini kapsaması, tatbikatta 40 binden fazla askeri personelin görev alması planlanıyor” ifadesine yer verildi.Defender serisine ait bu tatbikatın, diğer manevralarda olduğu gibi ABD birlikleri ve askeri teçhizatın Avrupa’ya transferi ve ilgili lojistiğin geliştirilmesini içerdiği anımsatılan açıklamada, “NATO son onlarca yıldır tatbikatların ölçeğini sürekli olarak artırıyor. Tatbikatlar giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan nitelik kazanıyor. Üstelik genelde kasıtlı olarak Rusya sınırları yakınlarında yapılıyor. Yıldan yıla tatbikata katılan askeri personel ve teçhizat sayısı artırılıyor. Böylelikle Washington’da imzalanan toplu savunma anlaşmasının 5. maddesinin öngördüğü şekliyle eylemler planlı bir şekilde işleniyor” dendi.Bakanlık, eskiden bu tür ittifak tatbikatların senaryolarında Doğu’daki bazı ‘hayali’ düşmanlardan bahsedildiğine, şimdi ise NATO üyelerinin Rusya kaynaklı saldırıları püskürtme eylemi üzerinde çalıştıklarını saklanmadığına vurgu yaparak, "Mevzu bahis olan NATO kuvvetlerinin kullanımı yönündeki gerçekçi senaryolar” diye kaydetti.Mesajda, Rusya’nın düzenli olarak ittifaka gerilimi azaltmaya yönelik çeşitli girişimler önerdiği, kışkırtıcı adımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğu ve kendi tatbikatlarını da gönüllü olarak ülkenin derinlerine taşıdığı anımsatılırken, “Buna karşılık NATO yetkilileri ülkemizle çatışma aramadığını söylerken uygulamada hemen sınırımızda güç sergilemeye devam ediyorlar” ifadesi kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasının devamında, “İttifakın ülke sınırlarımızın, hava ve deniz sahamızın hemen yanında tatbikat yapması sonucu kasıtsız olay yaşanma ve durumun ağırlaşma riskinin katlanarak arttığını vurgulamak isteriz” cümlesinin altını çizdi.Açıklamada, “NATO’nun gerilimi sürekli artırdığı mevcut koşullarda, bu tür vakaların istem dışı silahlı çatışmaya dönüşme riski son derece yüksek” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-2024teki-nato-tatbikati-rusya-ile-askeri-catisma-hazirliklarinin-bir-parcasidir-1075627205.html
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nato, rusya dışişleri bakanlığı, tatbikat, nato steadfast defender 2021 tatbikatı, saldırı, ittifak, askeri operasyon, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, rusya, savunma
nato, rusya dışişleri bakanlığı, tatbikat, nato steadfast defender 2021 tatbikatı, saldırı, ittifak, askeri operasyon, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, rusya, savunma

Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan hale geliyor

12:24 21.09.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZAlman asker
Alman asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun düzenlediği tatbikatlar sırasında, özellikle Rusya yönünden gelecek olası saldırıları püskürtmeye yönelik eylemler üzerinde çalıştıklarını gizlemediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre 2024 baharında yapılması planlanan NATO’nun Steadfast Defender tatbikatının birkaç Avrupa ülkesini kapsaması, tatbikatta 40 binden fazla askeri personelin görev alması planlanıyor” ifadesine yer verildi.
Defender serisine ait bu tatbikatın, diğer manevralarda olduğu gibi ABD birlikleri ve askeri teçhizatın Avrupa’ya transferi ve ilgili lojistiğin geliştirilmesini içerdiği anımsatılan açıklamada, “NATO son onlarca yıldır tatbikatların ölçeğini sürekli olarak artırıyor. Tatbikatlar giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan nitelik kazanıyor. Üstelik genelde kasıtlı olarak Rusya sınırları yakınlarında yapılıyor. Yıldan yıla tatbikata katılan askeri personel ve teçhizat sayısı artırılıyor. Böylelikle Washington’da imzalanan toplu savunma anlaşmasının 5. maddesinin öngördüğü şekliyle eylemler planlı bir şekilde işleniyor” dendi.
Bakanlık, eskiden bu tür ittifak tatbikatların senaryolarında Doğu’daki bazı ‘hayali’ düşmanlardan bahsedildiğine, şimdi ise NATO üyelerinin Rusya kaynaklı saldırıları püskürtme eylemi üzerinde çalıştıklarını saklanmadığına vurgu yaparak, "Mevzu bahis olan NATO kuvvetlerinin kullanımı yönündeki gerçekçi senaryolar” diye kaydetti.
Mesajda, Rusya’nın düzenli olarak ittifaka gerilimi azaltmaya yönelik çeşitli girişimler önerdiği, kışkırtıcı adımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğu ve kendi tatbikatlarını da gönüllü olarak ülkenin derinlerine taşıdığı anımsatılırken, “Buna karşılık NATO yetkilileri ülkemizle çatışma aramadığını söylerken uygulamada hemen sınırımızda güç sergilemeye devam ediyorlar” ifadesi kullanıldı.
‘NATO’nun tatbikatı gerilim riskini artırabilir’
Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasının devamında, “İttifakın ülke sınırlarımızın, hava ve deniz sahamızın hemen yanında tatbikat yapması sonucu kasıtsız olay yaşanma ve durumun ağırlaşma riskinin katlanarak arttığını vurgulamak isteriz” cümlesinin altını çizdi.
Açıklamada, “NATO’nun gerilimi sürekli artırdığı mevcut koşullarda, bu tür vakaların istem dışı silahlı çatışmaya dönüşme riski son derece yüksek” denildi.
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
SAVUNMA
Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır
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