https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-natonun-tatbikatlari-giderek-daha-kiskirtici-ve-saldirgan-hale-geliyor-1075647854.html

Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan hale geliyor

Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan hale geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun düzenlediği tatbikatlar sırasında, özellikle Rusya yönünden gelecek olası saldırıları püskürtmeye yönelik eylemler üzerinde... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T12:24+0300

2023-09-21T12:24+0300

2023-09-21T12:24+0300

nato

rusya dışişleri bakanlığı

tatbikat

nato steadfast defender 2021 tatbikatı

savunma

saldırı

ittifak

askeri operasyon

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre 2024 baharında yapılması planlanan NATO’nun Steadfast Defender tatbikatının birkaç Avrupa ülkesini kapsaması, tatbikatta 40 binden fazla askeri personelin görev alması planlanıyor” ifadesine yer verildi.Defender serisine ait bu tatbikatın, diğer manevralarda olduğu gibi ABD birlikleri ve askeri teçhizatın Avrupa’ya transferi ve ilgili lojistiğin geliştirilmesini içerdiği anımsatılan açıklamada, “NATO son onlarca yıldır tatbikatların ölçeğini sürekli olarak artırıyor. Tatbikatlar giderek daha kışkırtıcı ve saldırgan nitelik kazanıyor. Üstelik genelde kasıtlı olarak Rusya sınırları yakınlarında yapılıyor. Yıldan yıla tatbikata katılan askeri personel ve teçhizat sayısı artırılıyor. Böylelikle Washington’da imzalanan toplu savunma anlaşmasının 5. maddesinin öngördüğü şekliyle eylemler planlı bir şekilde işleniyor” dendi.Bakanlık, eskiden bu tür ittifak tatbikatların senaryolarında Doğu’daki bazı ‘hayali’ düşmanlardan bahsedildiğine, şimdi ise NATO üyelerinin Rusya kaynaklı saldırıları püskürtme eylemi üzerinde çalıştıklarını saklanmadığına vurgu yaparak, "Mevzu bahis olan NATO kuvvetlerinin kullanımı yönündeki gerçekçi senaryolar” diye kaydetti.Mesajda, Rusya’nın düzenli olarak ittifaka gerilimi azaltmaya yönelik çeşitli girişimler önerdiği, kışkırtıcı adımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğu ve kendi tatbikatlarını da gönüllü olarak ülkenin derinlerine taşıdığı anımsatılırken, “Buna karşılık NATO yetkilileri ülkemizle çatışma aramadığını söylerken uygulamada hemen sınırımızda güç sergilemeye devam ediyorlar” ifadesi kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasının devamında, “İttifakın ülke sınırlarımızın, hava ve deniz sahamızın hemen yanında tatbikat yapması sonucu kasıtsız olay yaşanma ve durumun ağırlaşma riskinin katlanarak arttığını vurgulamak isteriz” cümlesinin altını çizdi.Açıklamada, “NATO’nun gerilimi sürekli artırdığı mevcut koşullarda, bu tür vakaların istem dışı silahlı çatışmaya dönüşme riski son derece yüksek” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-2024teki-nato-tatbikati-rusya-ile-askeri-catisma-hazirliklarinin-bir-parcasidir-1075627205.html

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