https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-2024teki-nato-tatbikati-rusya-ile-askeri-catisma-hazirliklarinin-bir-parcasidir-1075627205.html
Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır
Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, 2024’te yapılması planlanan ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen NATO... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T16:46+0300
2023-09-20T16:46+0300
2023-09-20T16:46+0300
ukrayna krizi
aleksandr gruşko
polonya
rus dışişleri
nato
soğuk savaş
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_753d56e53fb69b176013d63df20b5306.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada NATO’nun önümüzdeki yıl yapmayı planladığı ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen tatbikatın Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası ve Avrupa’daki istikrarı bozmaya yönelik bir başka adım olduğunu söyledi.Gruşko, "Bu kışkırtıcı bir tatbikattır, açıkça saldırgan niteliktedir, güç gösterisidir, askeri ve siyasi baskı girişimidir. Senaryonun formülasyonu, bunun Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" dedi ve ekledi:‘Rusya ve Türkiye, 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürüyor’Rusya ve Türkiye’nin Afrika ülkelerine gönderilecek olan 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürdüğüne dikkat çeken Gruşko, "Gerekli temaslar yapılıyor, tüm bileşenler hazır olduğunda açıklama yapılacak. Bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğini söyleyemem ancak bu projenin siyasi uygunluğu herkes için açık" ifadelerini kullandı, şunları aktardı:Ukrayna-Polonya ilişkilerinin kötüleşmesinin Kiev'e askeri teslimatları üzerindeki etkisine de değinen Rus diplomat, "Bunun askeri teslimatları etkilemesi pek olası değil, zira ilgili siyasi düzeyde ve ilgili başkentlerde tüm bu kararlar alınmış bulunuyor. Ancak yine de bu durum, Ukrayna ile aktif olarak dış kontrolüne girmeye çalıştığı devletler arasındaki ilişkilerin gerçekliği bakımından bir gösterge niteliği taşıyor" vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/nato-2024te-soguk-savas-doneminden-bu-yana-en-kapsamli-tatbikati-gerceklestirecek-1075528992.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_21ea71921354f1eb11687482a6d6c13b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr gruşko, polonya, rus dışişleri, nato, soğuk savaş, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr gruşko, polonya, rus dışişleri, nato, soğuk savaş, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, 2024’te yapılması planlanan ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen NATO manevralarının Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada NATO’nun önümüzdeki yıl yapmayı planladığı ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen tatbikatın Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası ve Avrupa’daki istikrarı bozmaya yönelik bir başka adım olduğunu söyledi.
Gruşko, "Bu kışkırtıcı bir tatbikattır, açıkça saldırgan niteliktedir, güç gösterisidir, askeri ve siyasi baskı girişimidir. Senaryonun formülasyonu, bunun Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" dedi ve ekledi:
“Kuzeydeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir başka kasıtlı adım.”
‘Rusya ve Türkiye, 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürüyor’
Rusya ve Türkiye’nin Afrika ülkelerine gönderilecek olan 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürdüğüne dikkat çeken Gruşko, "Gerekli temaslar yapılıyor, tüm bileşenler hazır olduğunda açıklama yapılacak. Bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğini söyleyemem ancak bu projenin siyasi uygunluğu herkes için açık" ifadelerini kullandı, şunları aktardı:
"Ukrayna-Polonya ilişkilerinin kötüleşmesi Kiev'e yapılan askeri teslimatları etkilemesi pek mümkün görünmüyor"
Ukrayna-Polonya ilişkilerinin kötüleşmesinin Kiev'e askeri teslimatları üzerindeki etkisine de değinen Rus diplomat, "Bunun askeri teslimatları etkilemesi pek olası değil, zira ilgili siyasi düzeyde ve ilgili başkentlerde tüm bu kararlar alınmış bulunuyor. Ancak yine de bu durum, Ukrayna ile aktif olarak dış kontrolüne girmeye çalıştığı devletler arasındaki ilişkilerin gerçekliği bakımından bir gösterge niteliği taşıyor" vurgusunu yaptı.