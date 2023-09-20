https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-2024teki-nato-tatbikati-rusya-ile-askeri-catisma-hazirliklarinin-bir-parcasidir-1075627205.html

Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır

Rusya: 2024’teki NATO tatbikatı, Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçasıdır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, 2024’te yapılması planlanan ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen NATO... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T16:46+0300

2023-09-20T16:46+0300

2023-09-20T16:46+0300

ukrayna krizi

aleksandr gruşko

polonya

rus dışişleri

nato

soğuk savaş

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada NATO’nun önümüzdeki yıl yapmayı planladığı ve ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendirilen tatbikatın Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası ve Avrupa’daki istikrarı bozmaya yönelik bir başka adım olduğunu söyledi.Gruşko, "Bu kışkırtıcı bir tatbikattır, açıkça saldırgan niteliktedir, güç gösterisidir, askeri ve siyasi baskı girişimidir. Senaryonun formülasyonu, bunun Rusya ile askeri çatışma hazırlıklarının bir parçası olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" dedi ve ekledi:‘Rusya ve Türkiye, 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürüyor’Rusya ve Türkiye’nin Afrika ülkelerine gönderilecek olan 1 milyon ton tahıl tedarikine ilişkin teknik konularda gerekli temasları sürdürdüğüne dikkat çeken Gruşko, "Gerekli temaslar yapılıyor, tüm bileşenler hazır olduğunda açıklama yapılacak. Bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğini söyleyemem ancak bu projenin siyasi uygunluğu herkes için açık" ifadelerini kullandı, şunları aktardı:Ukrayna-Polonya ilişkilerinin kötüleşmesinin Kiev'e askeri teslimatları üzerindeki etkisine de değinen Rus diplomat, "Bunun askeri teslimatları etkilemesi pek olası değil, zira ilgili siyasi düzeyde ve ilgili başkentlerde tüm bu kararlar alınmış bulunuyor. Ancak yine de bu durum, Ukrayna ile aktif olarak dış kontrolüne girmeye çalıştığı devletler arasındaki ilişkilerin gerçekliği bakımından bir gösterge niteliği taşıyor" vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230916/nato-2024te-soguk-savas-doneminden-bu-yana-en-kapsamli-tatbikati-gerceklestirecek-1075528992.html

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aleksandr gruşko, polonya, rus dışişleri, nato, soğuk savaş, ukrayna, ukrayna krizi