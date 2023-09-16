https://sputniknews.com.tr/20230916/nato-2024te-soguk-savas-doneminden-bu-yana-en-kapsamli-tatbikati-gerceklestirecek-1075528992.html
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, İttifakın önümüzdeki yıl ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı Steadfast Defender tatbikatını gerçekleştireceğini... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T21:34+0300
2023-09-16T21:34+0300
2023-09-16T21:34+0300
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Norveç’in baskenti Oslo’da toplanan NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının toplantısında konuşan Oramiral Bauer, İttifakın önümüzdeki yıl Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinin topraklarında ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı Steadfast Defender tatbikatını gerçekleştireceğini söyledi.Bauer, “İttifak 2024'te soğuk savaştan bu yana en büyük kolektif savunma tatbikatı olan Steadfast Defender'ı gerçekleştirecek. İttifakın farklı üye ülkelerinden 40 binden fazla asker Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinde tatbikat düzenleyecek” diye konuştu.Bauer ayrıca ittifakı ‘toplu savunmada yeni bir dönem beklediğini’ ifade etti.Toplu savunma yöntemlerinin uygulandığı NATO’nun Steadfast Defender tatbikatı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.Daha önce Financial Times, NATO’nun, ‘soğuk savaştan’ bu yana en büyük askeri tatbikatı gelecek yıl yıl yapmayı planladığını, tatbikata en az 40 bin askerin katılacağını, 50’den fazla savaş gemisinin katılacağı tatbikat kapsamında 500 ila 700 uçak sortisi yapılacağını bildirmişti.
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nato, norveç, oslo, tatbikat
nato, norveç, oslo, tatbikat
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
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NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, İttifakın önümüzdeki yıl ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı Steadfast Defender tatbikatını gerçekleştireceğini, tatbikatın Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinin topraklarında yapılacağını belirtti.
Norveç’in baskenti Oslo’da toplanan NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının toplantısında konuşan Oramiral Bauer, İttifakın önümüzdeki yıl Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinin topraklarında ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı Steadfast Defender tatbikatını gerçekleştireceğini söyledi.
Bauer, “İttifak 2024'te soğuk savaştan bu yana en büyük kolektif savunma tatbikatı olan Steadfast Defender'ı gerçekleştirecek. İttifakın farklı üye ülkelerinden 40 binden fazla asker Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinde tatbikat düzenleyecek” diye konuştu.
Bauer ayrıca ittifakı ‘toplu savunmada yeni bir dönem beklediğini’ ifade etti.
Toplu savunma yöntemlerinin uygulandığı NATO’nun Steadfast Defender tatbikatı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Daha önce Financial Times, NATO’nun, ‘soğuk savaştan’ bu yana en büyük askeri tatbikatı gelecek yıl yıl yapmayı planladığını, tatbikata en az 40 bin askerin katılacağını, 50’den fazla savaş gemisinin katılacağı tatbikat kapsamında 500 ila 700 uçak sortisi yapılacağını bildirmişti.