https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasina-dair-konusan-putin-rusya-arabulucu-olabilir-1076312777.html
İsrail-Filistin çatışmasına dair konuşan Putin: Rusya arabulucu olabilir
İsrail-Filistin çatışmasına dair konuşan Putin: Rusya arabulucu olabilir
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T17:22+0300
2023-10-13T17:22+0300
2023-10-13T17:22+0300
dünya
bdt
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
rusya
israil
israil-filistin
vladimir putin
filistin
israil-filistin sorunu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasına dair yaptığı BDT konuşmasında şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html
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bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, israil, israil-filistin, vladimir putin, filistin, israil-filistin sorunu
bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, israil, israil-filistin, vladimir putin, filistin, israil-filistin sorunu
İsrail-Filistin çatışmasına dair konuşan Putin: Rusya arabulucu olabilir
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasına dair yaptığı BDT konuşmasında şunları aktardı:
İsrail tarihte görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ve sadece ölçek açısından değil, uygulanmasının niteliği ve şiddeti açısından da. Olayların mantığını elbette anlıyoruz ama her iki taraftın da sorunu ağırlaştırmasına rağmen elbette öncelikle sivil nüfusu düşünmemiz gerekiyor.
İsrail'in elbette kendi güvenliğini sağlama ve bu güvenliği garanti altına alma hakkı vardır. Ancak mevcut durumdan çıkışı sağlayacak yol ve araçları bulmamız gerekiyor. Filistin'e bir zamanlar bir Filistin devletinin kurulacağı sözü verilmişti. Karar BM düzeyinde alındı. Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekleme hakları vardır. Bu konuda da bir şeyler yapılması gerekiyor.
Rusya yardımcı olabilir, çünkü İsrail'le son 10-15 yılda çok sıcak ilişkiler geliştirdik ve geleneksel olarak Filistin ile de işbirliği yapıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimizden şüphe duyulamaz. Bu nedenle, arabuluculuğumuza ihtiyaç duyulursa elbette yardımcı olabiliriz.