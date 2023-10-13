İsrail-Filistin çatışmasına dair konuşan Putin: Rusya arabulucu olabilir

İsrail tarihte görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ve sadece ölçek açısından değil, uygulanmasının niteliği ve şiddeti açısından da. Olayların mantığını elbette anlıyoruz ama her iki taraftın da sorunu ağırlaştırmasına rağmen elbette öncelikle sivil nüfusu düşünmemiz gerekiyor.

İsrail'in elbette kendi güvenliğini sağlama ve bu güvenliği garanti altına alma hakkı vardır. Ancak mevcut durumdan çıkışı sağlayacak yol ve araçları bulmamız gerekiyor. Filistin'e bir zamanlar bir Filistin devletinin kurulacağı sözü verilmişti. Karar BM düzeyinde alındı. Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekleme hakları vardır. Bu konuda da bir şeyler yapılması gerekiyor.

Rusya yardımcı olabilir, çünkü İsrail'le son 10-15 yılda çok sıcak ilişkiler geliştirdik ve geleneksel olarak Filistin ile de işbirliği yapıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimizden şüphe duyulamaz. Bu nedenle, arabuluculuğumuza ihtiyaç duyulursa elbette yardımcı olabiliriz.