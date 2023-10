https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html

Putin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı

Putin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde sadece devlet başkanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı zirve toplantısında konuştu.İsrail-Filistin çatışmasında gelinen durumu Filistinliler ve İsrailliler için büyük bir trajedi olarak niteleyen Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ve her iki tarafta da binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı gelişmeler hakkında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. Yaşananlar, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi, ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucudur" dedi.'Meskun mahallerde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iş ve tüm taraflar için ciddi sonuçlara gebe'İsrail'in kara harekatı planlarını eleştiren Rusya lideri, "Gazze'de kara harekatıyla ilgili hazırlık planları olduğunu duyuyoruz. Ancak meskun mahallerde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlara gebedir. Askeri teçhizat olmadan bu çok yoğun meskun mahallerde harekat düzenlemek ise daha zordur. En önemlisi de, sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Zira orada 2 milyon kişi yaşıyor" mesajını gönderdi.'Eşi görülmemiş sertlikte bir saldırıya uğrayan İsrail'in kendi savunma hakkı var ancak müzakerelerin alternatifi yok'İsrail'in eşi görülmemiş sertlikte bir saldırıya uğradığını ve kendini savunma, barışçıl olarak varlığını sürdürmeyi sağlama hakkına sahip olduğunu da belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'ABD'nin tek taraflı tutumu, İsrail-Filistin çözümünü çıkmaza soktu'Putin, ABD'nin yanlış politikalarının bölgedeki mevcut durumun oluşması üzerindeki etkisine de ayrı parantez açtı.ABD'lilerin uzun yıllardır izlediği tek taraflı çizginin her şeyi giderek daha fazla çıkmaza sürüklediğinin altını çizen Rusya lideri, "ABD, uydurma gerekçelerle (Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan) Ortadoğu Dörtlüsü mekanizmasını fiilen engelledi. Bu, eşsiz bir formattı ve BM'nin ilgili kararıyla yetkilendirilmişti. Ancak bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi siyasi bir sorunu, derin bir sorunu bazı ekonomik teşvik önlemleri yardımıyla çözmeye yönelik girişimde bulunuldu. Tüm bunlar, iskan faaliyetleriyle beraber yavaş yavaş bugünkü trajediye yol açtı" dedi.'Batı, Filistin halkının temel çıkarlarını hiçbir zaman dikkate almadı'ABD'nin Avrupalı tebaalarının da desteğiyle çözümü tekeline almaya çalıştığını ancak her iki tarafın kabul edebileceği uzlaşma arayışı içinde olmadığını da söyleyen Putin, Batı'nın Filistin halkının temel çıkarlarını hiçbir zaman dikkate almadığını vurguladı.

