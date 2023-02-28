https://sputniknews.com.tr/20230228/lavrov-ermenistandaki-ab-misyonu-mesruiyet-acisindan-ciddi-supheler-uyandiriyor-1067621496.html

Lavrov: Ermenistan'daki AB misyonu meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırıyor

Lavrov: Ermenistan'daki AB misyonu meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan misyonun meşruiyet açısından... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T22:38+0300

2023-02-28T22:38+0300

2023-02-28T22:38+0300

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Lavrov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.AB'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Brüksel'den yapılan açıklamaları detaylı şekilde yorumlamamız doğru olmaz. Biz, AB'nin Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerini nasıl suistimal ettiğini görüyoruz. Ermenistan'da konuşlu AB misyonu meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırıyor. Özellikle işlevi ve görev süresi bu misyonun Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini normalleştirme çabalarına nasıl katkı sağlayacağına ilişkin sorular doğuruyor. Fakat tarafların kiminle işbirliği yapıp yapmayacakları kendi seçimleridir" ifadelerini kullandı.Sergey Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü mutabakatların uygulanmasının önemine değinerek, "Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasında demir yolunun açılması hususunda kısa zamanda mutabakat sağlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Lavrov, Karabağ'daki Rus barış gücü birliklerinin Erivan ve Bakü'yle temaslarında Laçın koridorunda ulaşımın sorunsuz şekilde sağlanmasını başaracağını belirtti.Laçın koridorundaki işleyişin 9-10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamaya uygun olması gerektiğini kaydeden Lavrov, bunun özellikle insani kargoların ve sivillerin ulaşım özgürlüğünün sağlanmasını gerektirdiğinin altını çizdi.'Türkiye, İran ve Gürcistan'ın da katılacağı 3+3 formatının bölgenin geleceği için önemli'Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasının hazırlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, Türkiye, İran ve Gürcistan'ın da katılacağı 3+3 formatının bölgenin geleceği için önemli olacağını kaydetti.Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Aralık 2022'de Moskova'ya üçlü görüşmeye gelmediğinin hatırlatıldığı soruyu, "Biz böyle bir olanak sunduk fakat Ermeni meslektaşlarımız gelmeyeceklerini bildirdiler. Biz yine aynı olanağı sağlamaya hazırız. Azerbaycan buna hazır. Ermenistan da karşı olmadığını açıkladı fakat henüz nihai karar vermediler" şeklinde yanıtladı.'Rusya-Azerbaycan ilişkileri bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor'Lavrov, Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgesel istikrar için de büyük önem taşıdığını kaydetti. Lavrov, Rusya ve Azerbaycan liderleri arasındaki güven ve anlayışın iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Azerbaycanlı mevkidaşıyla iki ülkenin hayata geçirdiği ve geçireceği büyük projeleri konuştuklarını bildiren Lavrov, "Rus şirketleri, çatışma sonrasındaki Azerbaycan topraklarının imarında aktif şekilde yer almaya hazırdır" dedi.'Rusya-Azerbaycan ilişkileri bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor'Lavrov, Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgesel istikrar için de büyük önem taşıdığını kaydetti. Lavrov, Rusya ve Azerbaycan liderleri arasındaki güven ve anlayışın iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Azerbaycanlı mevkidaşıyla iki ülkenin hayata geçirdiği ve geçireceği büyük projeleri konuştuklarını bildiren Lavrov, "Rus şirketleri, çatışma sonrasındaki Azerbaycan topraklarının imarında aktif şekilde yer almaya hazırdır" dedi. Bayramov: Ermenistan barış anlaşması için uzlaşmaz tavır sergiliyorDışişleri Bakanı Bayramov, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin istikrarlı ve pozitif dinamikle devam ettiğini, 2022'de ticaret hacminin yüzde 24 artarak 4 milyar dolara ulaştığını, karşılıklı yatırımların ise 9 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.Lavrov'la bölgedeki durumu da konuştuklarını belirten Bayramov, Ermeni mevkidaşının Aralık 2022'de Moskova'da yapılması planlanan üçlü görüşmeye gelmediğini hatırlatarak, "Ermenistan barış anlaşması için uzlaşmaz tavır sergiliyor. Biz gerçek sonuçlara odaklanmış durumdayız. Fakat şimdi sanki online diplomasi yapıyoruz. Tekliflerini online gönderiyorlar. Bu yaklaşım sonuç odaklı değil. Ermenistan bir an önce bundan vazgeçmeli ve müzakere masasına dönmelidir" diye konuştu.Bayramov, Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridorundaki protestolarına ilişkin ise "Ermenistan yönetimi Azerbaycan ve Rusya'yı suçluyor, propaganda ve ajitasyon yaparak uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bizim tutumumuz nettir. (Ermeniler) Azerbaycanlı STK'lerin haklı taleplerini dinlemeli ve yerine getirmelidir. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin insani krizle karşı karşıya kalmaması için gereken adımları atıyor" görüşünü paylaştı.

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rusya, azerbaycan, ceyhun bayramov, sergey lavrov