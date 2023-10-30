Tel Aviv'den gelen uçak Dağıstan'a iniş yapmıştı: İsrailliler gözetim altına alındı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Dağıstan'a gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişinin Mahaçkale Havaalanı’nında eylemler yapması sonrası çok sayıda İsrailli gözetim altına alındı.



İsrailli bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, Mahaçkale'deki olayların devam ettiğini belirterek, "Sınırlı sayıda İsrailli ve Yahudi şu anda izole durumda ve havaalanında gözetim altında. Koşullar izin verdiğinde onların Moskova'ya aktarmalı uçuşla yola çıkmaları için çalışıyoruz. İsrail güvenlik yetkilileri ve İsrail büyükelçisi yerel güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışıyor" sözlerini ifade etti.



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu.