https://sputniknews.com.tr/20231030/dagistan-lideri-melikov-mahackale-havalimaninda-yasanan-kargasa-yurtdisindan-koordine-edildi-1076880902.html

Dağıstan lideri Melikov: Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşa yurtdışından koordine edildi

Dağıstan lideri Melikov: Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşa yurtdışından koordine edildi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşanın yurtdışından koordine edildiğini belirtti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T12:36+0300

2023-10-30T12:36+0300

2023-10-30T12:36+0300

dünya

dağıstan

rusya

dış güçler

havalimanı

batı

mahaçkale

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076880733_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d1d0f646397ac5cff521d33baaf1f411.jpg

Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı'na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdiği vaka hakkında basın toplantısı düzenleyen Melikov, "Bu eylemi başlatanların kuşkusuz düşmanlarımız, bu olayları Ukrayna topraklarından yürüten kişiler olduğuna inanıyorum. Ancak maalesef Dağıstan'daki sosyo-ekonomik dönüşümlerden fayda görmeyenlerin de kargaşanın katılımcılarını desteklediğini belirtmek zorundayız" dedi.Yaşananları Dağıstan'a yapılan bir ihanet olarak niteleyen Melikov, "Zira dünkü eylem, şu anda özel askeri harekat bölgesinde ülkemizin tamamını koruyan askerlerimizin sırtından bıçaklanmasıdır. Askerimiz düşmanla mücadele ederken dünkü protesto eylemine gidenler düşmana fayda sağladı" ifadelerini kullandı.'Protesto havası yaratma girişimleri var'Rusya'nın düşmanlarının ülkedeki durumu istikrarsız hale getirmeye çalıştığını da söyleyen Melikov, bir protesto havasının yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.Melikov, olayla ilgili soruşturma başladığını aktararak kargaşanın organizatörlerinin ve katılımcılarının affedilmeyeceğini ve herkesin cezasını çekeceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/rosaviatsiya-mahackale-havalimaninin-bilinmeyen-kisilerin-aprona-girmesi-nedeniyle-kapatildi-1076865075.html

dağıstan

rusya

batı

mahaçkale

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dağıstan, rusya, dış güçler, havalimanı, batı, mahaçkale, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu