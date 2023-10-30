https://sputniknews.com.tr/20231030/dagistan-lideri-melikov-mahackale-havalimaninda-yasanan-kargasa-yurtdisindan-koordine-edildi-1076880902.html
Dağıstan lideri Melikov: Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşa yurtdışından koordine edildi
Dağıstan lideri Melikov: Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşa yurtdışından koordine edildi
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşanın yurtdışından koordine edildiğini belirtti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T12:36+0300
2023-10-30T12:36+0300
2023-10-30T12:36+0300
dünya
dağıstan
rusya
dış güçler
havalimanı
batı
mahaçkale
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
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Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı'na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdiği vaka hakkında basın toplantısı düzenleyen Melikov, "Bu eylemi başlatanların kuşkusuz düşmanlarımız, bu olayları Ukrayna topraklarından yürüten kişiler olduğuna inanıyorum. Ancak maalesef Dağıstan'daki sosyo-ekonomik dönüşümlerden fayda görmeyenlerin de kargaşanın katılımcılarını desteklediğini belirtmek zorundayız" dedi.Yaşananları Dağıstan'a yapılan bir ihanet olarak niteleyen Melikov, "Zira dünkü eylem, şu anda özel askeri harekat bölgesinde ülkemizin tamamını koruyan askerlerimizin sırtından bıçaklanmasıdır. Askerimiz düşmanla mücadele ederken dünkü protesto eylemine gidenler düşmana fayda sağladı" ifadelerini kullandı.'Protesto havası yaratma girişimleri var'Rusya'nın düşmanlarının ülkedeki durumu istikrarsız hale getirmeye çalıştığını da söyleyen Melikov, bir protesto havasının yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.Melikov, olayla ilgili soruşturma başladığını aktararak kargaşanın organizatörlerinin ve katılımcılarının affedilmeyeceğini ve herkesin cezasını çekeceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/rosaviatsiya-mahackale-havalimaninin-bilinmeyen-kisilerin-aprona-girmesi-nedeniyle-kapatildi-1076865075.html
dağıstan
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dağıstan, rusya, dış güçler, havalimanı, batı, mahaçkale, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
dağıstan, rusya, dış güçler, havalimanı, batı, mahaçkale, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
Dağıstan lideri Melikov: Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşa yurtdışından koordine edildi
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan kargaşanın yurtdışından koordine edildiğini belirtti.
Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı'na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdiği vaka hakkında basın toplantısı düzenleyen Melikov, "Bu eylemi başlatanların kuşkusuz düşmanlarımız, bu olayları Ukrayna topraklarından yürüten kişiler olduğuna inanıyorum. Ancak maalesef Dağıstan'daki sosyo-ekonomik dönüşümlerden fayda görmeyenlerin de kargaşanın katılımcılarını desteklediğini belirtmek zorundayız" dedi.
Yaşananları Dağıstan'a yapılan bir ihanet olarak niteleyen Melikov, "Zira dünkü eylem, şu anda özel askeri harekat bölgesinde ülkemizin tamamını koruyan askerlerimizin sırtından bıçaklanmasıdır. Askerimiz düşmanla mücadele ederken dünkü protesto eylemine gidenler düşmana fayda sağladı" ifadelerini kullandı.
'Protesto havası yaratma girişimleri var'
Rusya'nın düşmanlarının ülkedeki durumu istikrarsız hale getirmeye çalıştığını da söyleyen Melikov, bir protesto havasının yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.
Melikov, olayla ilgili soruşturma başladığını aktararak kargaşanın organizatörlerinin ve katılımcılarının affedilmeyeceğini ve herkesin cezasını çekeceğini sözlerine ekledi.