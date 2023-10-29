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https://sputniknews.com.tr/20231029/rosaviatsiya-mahackale-havalimaninin-bilinmeyen-kisilerin-aprona-girmesi-nedeniyle-kapatildi-1076865075.html
Rosaviatsiya: Mahaçkale Havalimanı, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle kapatıldı
Rosaviatsiya: Mahaçkale Havalimanı, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle kapatıldı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mahaçkale Havalimanı’nın, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle geliş ve gidiş seferlerine geçici olarak... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T22:50+0300
2023-10-29T23:34+0300
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mahaçkale
mahaçkale havalimanı
rosaviatsiya
rosaviatsiya
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
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Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı’na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdi. Elektronik skorborda göre İsrail'den gelen uçak 19.18'de Dağıstan'ın başkentine indi.Rosaviatsiya’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Mahaçkale Havalimanı’nın, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle geliş ve gidiş uçuşlarına geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Önlemler, durum normalleşene kadar yürürlükte olacak. Kolluk kuvvetleri olay yerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Mahaçkale’ye iniş yapması gereken uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Gazetecileri ve vatandaşları, resmi kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanmaya çağırıyoruz” denildi.Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale'de izinsiz eylemlerin kabul edilemezliği konusunda uyardıMahaçkale Havalimanı’nda yaşanan gelişmeler üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi İdaresi bir açıklama yaparak, izinsiz eylemlerin ve kamu düzeni ihlallerinin kabul edilemezliği konusunda uyardı.Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Ana İdaresi, izinsiz eylemlerde bulunmanın ve kamu düzenini ihlal etmenin kabul edilemezliği konusunda uyarıyor. Medya alanında Mahaçkale kentindeki Uytaş Havalimanı sahasında izinsiz eylem çağrılarının yer alması nedeniyle polis, her türlü yasa ve düzen ihlalinin kolluk kuvvetleri tarafından derhal bastırılacağı konusunda uyarıyor” ifadeleri yer aldı.İçişleri ayrıca, havaalanında ve çevresinde kameralı güvenlik sistemi bulunması nedeniyle olaylara karışan herkesin kimliklerinin belirleneceği, ‘kargaşayı ve etnik nefreti kışkırtanlar’ da dahil olmak üzere katılanların tamamının gözaltına alınacağı ve yargı karşısına çıkarılacağı konusunda da uyardı.Açıklamada, “Vatandaşlarımızı yasa dışı eylem çağrılarına uymamaya çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.Bakanlık ayrıca Mahaçkale Havalimanı’ndaki gelişmeler nedeniyle ‘şiddet, pogrom, kundakçılık, mülke zarar verme, ateşli silah, patlayıcı veya patlayıcı aygıtların kullanımı, ayrıca hükümet yetkilisine karşı silahla direnmenin eşlik ettiği kitlesel ayaklanmaların organizasyonu’ suçlamaları ile ceza davası açtı. Dağıstan yönetimi: Mahaçkale Havalimanı’nda durum kontrol altındaBu gelişmelerin ardından Dağıstan yönetimi, Mahaçkale Havalimanı’nda durumun kontrol altında olduğunu, kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalıştığını duyurdu.Dağıstan yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti hükümeti durumun kontrol altında olduğunu, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalıştığını bildiriyor. Hassas bir tesisin çalışma düzenini ihlal eden kişilerin yasa dışı eylemlere devam etmemesini ve havalimanı çalışanlarının işlerine müdahale etmemesini öneririz” denildi.Rosaviatsiya: Mahaçkale Havalimanı, izinsiz olarak giren kişilerden boşaltıldıRusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mahaçkale Havalimanı’nın izinsiz olarak giren kişilerden boşaltıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca havalimanının bu akşam 21.40'tan itibaren (tahminen) 6 Kasım 02.59'a kadar gelen uçak seferlerine kapalı kalacağı bilgisi paylaşıldı.
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mahaçkale, mahaçkale havalimanı, rosaviatsiya, rosaviatsiya, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
mahaçkale, mahaçkale havalimanı, rosaviatsiya, rosaviatsiya, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)

Rosaviatsiya: Mahaçkale Havalimanı, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle kapatıldı

22:50 29.10.2023 (güncellendi: 23:34 29.10.2023)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mahaçkale Havalimanı’nın, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle geliş ve gidiş seferlerine geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Red Wings havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağının Mahaçkale Havalimanı’na inmesinin ardından kalabalık bir grup aprona girdi. Elektronik skorborda göre İsrail'den gelen uçak 19.18'de Dağıstan'ın başkentine indi.
Rosaviatsiya’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Mahaçkale Havalimanı’nın, bilinmeyen kişilerin aprona girmesi nedeniyle geliş ve gidiş uçuşlarına geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Önlemler, durum normalleşene kadar yürürlükte olacak. Kolluk kuvvetleri olay yerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
Mahaçkale’ye iniş yapması gereken uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Gazetecileri ve vatandaşları, resmi kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanmaya çağırıyoruz” denildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale'de izinsiz eylemlerin kabul edilemezliği konusunda uyardı

Mahaçkale Havalimanı’nda yaşanan gelişmeler üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi İdaresi bir açıklama yaparak, izinsiz eylemlerin ve kamu düzeni ihlallerinin kabul edilemezliği konusunda uyardı.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Ana İdaresi, izinsiz eylemlerde bulunmanın ve kamu düzenini ihlal etmenin kabul edilemezliği konusunda uyarıyor. Medya alanında Mahaçkale kentindeki Uytaş Havalimanı sahasında izinsiz eylem çağrılarının yer alması nedeniyle polis, her türlü yasa ve düzen ihlalinin kolluk kuvvetleri tarafından derhal bastırılacağı konusunda uyarıyor” ifadeleri yer aldı.
İçişleri ayrıca, havaalanında ve çevresinde kameralı güvenlik sistemi bulunması nedeniyle olaylara karışan herkesin kimliklerinin belirleneceği, ‘kargaşayı ve etnik nefreti kışkırtanlar’ da dahil olmak üzere katılanların tamamının gözaltına alınacağı ve yargı karşısına çıkarılacağı konusunda da uyardı.
Açıklamada, “Vatandaşlarımızı yasa dışı eylem çağrılarına uymamaya çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.
Bakanlık ayrıca Mahaçkale Havalimanı’ndaki gelişmeler nedeniyle ‘şiddet, pogrom, kundakçılık, mülke zarar verme, ateşli silah, patlayıcı veya patlayıcı aygıtların kullanımı, ayrıca hükümet yetkilisine karşı silahla direnmenin eşlik ettiği kitlesel ayaklanmaların organizasyonu’ suçlamaları ile ceza davası açtı.

Dağıstan yönetimi: Mahaçkale Havalimanı’nda durum kontrol altında

Bu gelişmelerin ardından Dağıstan yönetimi, Mahaçkale Havalimanı’nda durumun kontrol altında olduğunu, kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalıştığını duyurdu.
Dağıstan yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti hükümeti durumun kontrol altında olduğunu, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalıştığını bildiriyor. Hassas bir tesisin çalışma düzenini ihlal eden kişilerin yasa dışı eylemlere devam etmemesini ve havalimanı çalışanlarının işlerine müdahale etmemesini öneririz” denildi.

Rosaviatsiya: Mahaçkale Havalimanı, izinsiz olarak giren kişilerden boşaltıldı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mahaçkale Havalimanı’nın izinsiz olarak giren kişilerden boşaltıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca havalimanının bu akşam 21.40'tan itibaren (tahminen) 6 Kasım 02.59'a kadar gelen uçak seferlerine kapalı kalacağı bilgisi paylaşıldı.
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